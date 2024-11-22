Не поспішайте з вологим прибиранням: 5 речей в домі, які не можна мити водою

Дуже часто вода та волога ганчірка є основним способом очищення у квартирі. А вологе прибирання – здавалося б, основа чистого дому. Ось тільки далеко не все можна витирати водою.

Якщо потрібно швидко щось прибрати у домі, перше, що хочеться зробити – це протерти предмет вологою ганчіркою, повідомляє 24 Канал. Ось тільки з деякими речами так можна принести більше шкоди, ніж користі.

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Дерев'яні меблі і підлога

Незалежно від того, чи у вашому домі з дерева зроблена підлога, чи тільки меблі, цей матеріал загалом дуже добре вбирає в себе вологу, а через це потім може тріскатися, прогинатися, набухати та деформуватися.

Тож останнє, що ви маєте робити з будь-яким деревом – це мочити його. Навіть якщо меблі лаковані, ризикувати все одно не варто. Натомість потрібно використовувати спеціальні засоби, які можна знайти у господарських магазинах.

Декоративна та звичайна цегла

Не варто чистити цеглу за допомогою води, адже рідина може розчинити солі та мінерали, що містяться у ній. В результаті цегла може виглядати навіть бруднішою. До того ж вода буде потрапляти у пори, а це може призвести до руйнування матеріалу.

Газові конфорки

Вода може потрапити до системи запалювання, а це стане причиною пошкодження деяких компонентів, чи навіть усього газового обладнання. Окрім того, через воду можуть пошкодитися деякі газові клапани, а це зрештою призведе до появи корозії та іржі.



Газові конфорки не можна чистити водою / Фото Pexels

Музичні інструменти

Дуже часто музичні інструменти також виготовляють з дерева, а це значить, що потрапляння вологи на них може зіпсувати матеріал. І у цьому випадку це вплине не тільки на зовнішній вигляд речі, але й на якість звуку та інструмента в цілому.

Ювелірні вироби

Особливо обережними потрібно бути, коли мовиться про чищення латуні та срібла. Чимало виробів мають захисне покриття, яке може стиратися від регулярного контакту з водою. Окрім того, не можна також чистити водою і столове срібло, адже на ньому можуть залишитися неприємні плями, які зіпсують його вигляд.