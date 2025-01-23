Легкая ежедневная уборка – это не только способ постоянно поддерживать свой дом в чистоте, но и возможность меньше убирать, когда доходит до глубокой еженедельной чистки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Поэтому стоит обратить внимание на несколько вещей, которые советуют чистить ежедневно.

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Кухонная мойка

Раковины из нержавеющей стали или фарфора могут легко загрязниться – и особенно, если у вас из кранов течет жесткая вода. Для того же, чтобы упростить эту задачу, раковину после мытья посуды нужно протирать насухо полотенцем – так вы избежите появления пятен от воды или минеральных отложений, от которых трудно избавиться.

А вот глубокую чистку или полировку можно добавить в недельный список дел.

Кухонная столешница

Протирать кухонные столешницы и плиту нужно каждый вечер в те дни, когда вы что-то на них готовили. Ваша кухонная стойка – это место, где вы в основном держите продукты для приготовления, туда также попадают брызги воды, грязи и жира с плиты.

И если оставить столешницы без присмотра, на них могут расти вредные бактерии, что даже могут навредить вашему здоровью.



Столешницу нужно протирать ежедневно / Фото Pexels

Пол на кухне

Несмотря на то, что мыть пол ежедневно необязательно, но быстро заметать все крошки и остатки грязи и продуктов, что могли попасть вниз, не помешает. Заметание крошек должно стать частью вашей ежедневной рутины – так вы не только убедитесь, что дом выглядит опрятным, но и избежите появления любых вредителей, которых притягивают остатки пищи на кухне.

Стеклянные стены душевой кабинки

Если вы имеете стеклянную или пластиковую душевую кабинку, вы точно заметили, что пятна от жесткой воды появляются на стекле, когда вода высыхает, и потом удалить их не так и просто. Для того, чтобы этого избежать, нужно использовать ракель, чтобы быстро протирать воду с дверей каждый раз после пользования душем.

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Если же душевая кабина кафельная, можно проводить протирание реже – всего раз в неделю.

Полочка ванной комнаты

Полка, на которой хранится косметика, зубная паста, щетка для волос и т.д. – это настоящий магнит для брызг, грязи и капель воды. Скорее всего, они также попадают и на зеркало, которое тоже не помешает протирать ежедневно.