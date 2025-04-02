5 вещей, которые загромождают вашу спальню: выбросьте все лишнее уже сегодня

Некоторые вещи способны сильно загромождать спальню, поэтому от них стоит избавиться. В месте где мы спим должен быть высококачественный матрас, приятное к телу постельное белье и удобные подушки. Дизайн спальни отражает вашу личную эстетику, поэтому стоит убрать оттуда вещи, которые могут визуально скрадывать пространство.

Специалисты не рекомендуют в спальне держать телевизор, компьютер, рабочие документы или любые другие предметы, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Есть определенные вещи, которые обязательно нужно убрать из комнаты, в которой мы спим.

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Тренажеры, которыми вы не пользуетесь

Спальня предназначена для отдыха, поэтому ее не надо использовать как место для занятий спортом. Чаще всего беговая дорожка просто заваливается одеждой, крайне редко используется и занимает много места. Специалист даже рассказала, что одежда на кресле может добавлять стресса, поэтому позаботьтесь над тем, чтобы дома все стояло на своих местах.

Одежда, которая больше не используется

Ощущение стресса может вызвать беспорядочный шкаф, поэтому надо постоянно делать порядок на полках. Ощущение хаоса психологически давит на человека, поэтому постарайтесь поддерживать чистоту. Избавьтесь от сломанных или неиспользованных аксессуаров. Ювелирные украшения, пояса или сумки, которые никогда не носятся, только занимают много места. Будьте честными с собой и выбросите все, что больше не будете носить.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, где в доме нельзя оставлять одежду, чтобы не привлечь к себе беду.

Случайные предметы

Не держите в спальне счета за коммунальные услуги, документы, спортивные сумки или какие-то предметы для домашнего обихода. Ставьте вещи там, где их место. Тратьте по несколько минут ежедневно на уборку, чтобы вернуть вещи в надлежащие места. Это позволит всегда поддерживать дом в чистоте.

Большое количество декоративных подушек

Несколько декоративных подушек идеально подойдут для спальни, но большее количество уже может сделать пространство загроможденным и непривлекательным.



Много декоративных подушек загромождают пространство / Фото Pexels

Объемные лампы

Освещение является очень важным, однако громоздкие прикроватные лампы забирают много пространства, поэтому от них лучше отказаться.