5 речей, які захаращують вашу спальню: викиньте все зайве вже сьогодні

Деякі речі здатні сильно захаращувати спальню, тому від них варто позбутися. У місці де ми спимо повинен бути високоякісний матрац, приємна до тіла постільна білизна й зручні подушки. Дизайн спальні відображає вашу особисту естетику, тому варто прибрати звідти речі, які можуть візуально красти простір.

Фахівці не рекомендують у спальні тримати телевізор, комп’ютер, робочі документи чи будь-які інші предмети, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Є певні речі, які обов’язково потрібно прибрати з кімнати, в якій ми спимо.

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Тренажери, якими ви не користуєтеся

Спальня призначена для відпочинку, тому її не треба використовувати як місце для занять спортом. Найчастіше бігова доріжка просто завалюється одягом, вкрай рідко використовується та займає багато місця. Фахівчиня навіть розповіла, що одяг на кріслі може додавати стресу, тому подбайте над тим, щоб вдома все стояло на своїх місцях.

Одяг, який більше не використовується

Відчуття стресу може спричинити безладна шафа, тому треба постійно робити порядок на полицях. Відчуття хаосу психологічно давить на людину, тому постарайтеся підтримувати чистоту. Позбудьтеся від зламаних чи невикористаних аксесуарів. Ювелірні прикраси, пояси чи сумки, які ніколи не носяться, лише займають багато місця. Будьте чесними з собою та викине все, що більше не будете носити.

До речі, раніше ми вже розповідали, де в домі не можна залишати одяг, аби не притягнути до себе біду.

Випадкові предмети

Не тримайте в спальні рахунки за комунальні послуги, документи, спортивні сумки чи якісь предмети для домашнього вжитку. Ставте речі там, де їхнє місце. Витрачайте по кілька хвилин щодня на прибирання, щоб повернути речі в належні місця. Це дозволить завжди підтримувати дім в чистоті.

Велика кількість декоративних подушок

Кілька декоративних подушок ідеально підійдуть для спальні, але більша кількість вже може зробити простір захаращеним та непривабливим.



Багато декоративних подушок захаращують простір / Фото Pexels

Об’ємні лампи

Освітлення є дуже важливим, однак громіздкі приліжкові лампи забирають багато простору, тому від них краще відмовитися.