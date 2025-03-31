Звісно, розкидати речі по всій оселі – це просто неестетично та може призвести до швидкої появи безладу, повідомляє 24 Канал. Та є ще одна причина, з якої ви не маєте залишати одяг абиде – народні прикмети стверджують, що так ви можете притягти до себе негаразди.

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Спинка стільця

Вважається, що якщо постійно вішати одяг на спинку стільця, з часом у вас ставатиме все менше і менше грошей – це може бути одномоментна велика фінансова трата, або ж поступова втрата фінансів.

До речі, раніше ми вже розповідали про ще одну звичку, яка може забрати гроші з дому та пояснювали, чому ж в оселі не можна свистіти.

А ще одна прикмета стверджує, що це може призвести до втрати коханої людини.

Двері

Можливо, ви іноді вішаєте куртку чи інший верхній одяг прямо на двері, а не на вішак? Що ж, робити так суворо заборонено, адже вірили, що так одяг, що ви залишаєте не на своєму місці, потягне вас у дорогу. І ця подорож, скоріш за все, не буде приємною – на таку людину чекатиме розлука з домом та рідними людьми.

Окрім того, предки вірили, що одяг на дверях може спровокувати сімейні сварки.



Вішати одяг на двері не можна / Фото Pexels

Ліжко

Спальне місце – це територія, що зберігає найбільше енергетики господарів будинку, і з ним варто бути дуже обережними. На ліжко ніколи не можна класти взуття, одяг та дзеркала.

Та найгірше, якщо ви покладете на ліжко новий одяг, що ще жодного разу не носив господар дому – вважається, що тоді одяг приноситиме тільки невдачі.

Підлога

Повір'я стверджують, що нечиста сила та всіляке зло живуть внизу, тобто ближче до підлоги. І коли ви кидаєте на неї штани чи шкарпетки, темним істотам набагато простіше забрати енергію господарів дому та нашкодити їм.

Так на речах лишається негативний слід, який потім передасться і власнику одягу. Людина тоді матиме весь час поганий настрій, апатію, не матиме бажання щось робити.