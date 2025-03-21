Існує чимало прикмет, які так чи інакше стосуються фінансів та грошей. І одна з найбільш відомих – це заборона на свистіння у домі, повідомляє 24 Канал. Втім, дуже мало людей знають насправді, звідки виникло таке повір'я.

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Які є прикмети про свист в домі?

Прикмети стверджують, що свист позбавляє грошей, а також може принести чималі труднощі у бізнесі. А для незаміжніх чи неодружених прикмета віщує ще й самотність – до їхнього будинку ніхто не піде.

Для тих людей, що прагнуть отримати підвищення, свист в домі також не бажаний – це може призвести до проблем та роботі. А якщо свистітиме вагітна жінка, в неї начебто з'являться труднощі під час пологів.

Раніше люди вірили, що через свист спілкується тільки різна нечисть – і якщо людина постійно свистітиме, тоді навколо неї почнуть збиратися біси, що разом з собою притягнуть недуги, негаразди та нещастя. Окрім того, така нечиста сила може також зруйнувати відносити: чоловік та дружина почнуть сваритися, а діти не будуть слухатися батьків. Вірили навіть, що дім, у якому хтось свистить, зовсім залишить удача.

Втім, у домі не можна не тільки свистіти, але й тримати деякі рослини – вони начебто накликають біду та лихо.

Але існує кілька різних можливих пояснень, чому ж саме свистіти в домі не можна.

Вітер

Раніше свист у людей асоціювався з вітром, адже ці два звуки досить сході – і сильний вітер міг призвести до досить серйозних негараздів. Тож вірили, що звук може залучити вітер, з яким буде непросто впоратися.

Домовик

Домовикам у домі начебто не подобається свист – і якщо він його почує, тоді зовсім залишить будинок, або ж почне влаштовувати різні неприємності господарям. Тож саме через це заборонялося свистіти у домі.

Лихо

Свист дуже часто пов'язували із закликами нечистої сили. А якщо вона вже з'явиться в домі – тоді чекай біди. У житлі, в яке потрапляє нечисть, можуть виникати скандали, побутові неприємності.

Гроші

Свист вважався звуком, який відлякує гроші. І особливо небезпечно завжди було свистіти вночі – саме тоді можна притягнути до себе нещастя та віддати усі гроші. Здавна вірили, що свист притягує у дім безгрошів'я.