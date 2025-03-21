Существует немало примет, которые так или иначе касаются финансов и денег. И одна из самых известных – это запрет на свист в доме, сообщает 24 Канал. Впрочем, очень мало людей знают на самом деле, откуда возникло такое поверье.

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Какие есть приметы про свист в доме?

Приметы утверждают, что свист лишает денег, а также может принести немалые трудности в бизнесе. А для незамужних или холостых примета предвещает еще и одиночество – в их дом никто не пойдет.

Для тех людей, стремящихся получить повышение, свист в доме также не желателен – это может привести к проблемам и работе. А если будет свистеть беременная женщина, у нее якобы появятся трудности во время родов.

Раньше люди верили, что через свист общается только разная нечисть – и если человек постоянно будет свистеть, тогда вокруг него начнут собираться бесы, что вместе с собой притянут болезни, проблемы и несчастья. Кроме того, такая нечистая сила может также разрушить отношения: муж и жена начнут ссориться, а дети не будут слушаться родителей. Верили даже, что дом, в котором кто-то свистит, совсем оставит удача.

Впрочем, в доме нельзя не только свистеть, но и держать некоторые растения – они вроде бы навлекают беду и беду.

Но существует несколько различных возможных объяснений, почему же именно свистеть в доме нельзя.

Ветер

Ранее свист у людей ассоциировался с ветром, ведь эти два звука достаточно восточные – и сильный ветер мог привести к достаточно серьезным проблемам. Поэтому верили, что звук может привлечь ветер, с которым будет непросто справиться.

Домовой

Домовому в доме вроде бы не нравится свист – и если он его услышит, тогда совсем покинет дом, или начнет устраивать различные неприятности хозяевам. Поэтому именно поэтому запрещалось свистеть в доме.

Беда

Свист очень часто связывали с призывами нечистой силы. А если она уже появится в доме – тогда жди беды. В жилище, в которое попадает нечисть, могут возникать скандалы, бытовые неприятности.

Деньги

Свист считался звуком, который отпугивает деньги. И особенно опасно всегда было свистеть ночью – именно тогда можно притянуть к себе несчастье и отдать все деньги. Издавна верили, что свист притягивает в дом безденежье.