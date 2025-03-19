Весной немало людей, которые имеют свой сад, начинают привычную работу: не только проводят санитарную обрезку, но и белят стволы деревьев известью, сообщает 24 Канал. Вот только многие эксперты считают, что это не приносит никакой пользы деревьям.

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Какие есть преимущества побелки?

Некоторые садоводы убеждены, что побелка деревьев может защитить их от негативного воздействия солнца и мороза – а особенно важно это для шпалерных деревьев, имеющих сформированную крону, чтобы ветви шли горизонтально.

Также побелка вроде бы должна защитить от вредителей, которые зимовали в коре и служить профилактикой грибковых и бактериальных инфекций, обеззараживать повреждения коры и ускорять заживление.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие деревья ни за что нельзя сажать возле дома – они вроде бы притягивают болезни и одиночество.

Также некоторым садоводам кажется, что так деревья выглядят гораздо эстетичнее.

Почему не стоит белить деревья весной?

Специалисты из Ботанического сада Национального лесотехнического университета Украины рассказали, что на самом деле побелка бордюров, столбов и стволов деревьев весной – это не более, чем советский пережиток, который только вредит вашему саду и забирает важные ресурсы и ограниченное весеннее время, что можно потратить на гораздо более важные садовые задачи.



Побелка может навредить деревьям / Фото Pexels

Если белить деревья известью, уже после первого дождя ее начнет постепенно смывать вода, и все это будет течь по вашему саду, образуя белое известковое болото, поэтому эстетики в этом не очень много.

Мифом называют также и то, что побелка известью вроде бы защищает деревья – в большой концентрации это вещество может действительно нанести ожоги и повредить кору, после чего деревья часто болеют. Белить известью можно только плодовые деревья в садах и только с соблюдением четких требований – иначе есть больше шансов, что вы навредите дереву, чем защитите его.

Кроме того, для защиты ствола от вредителей советуют лучше использовать специальный раствор от паразитов и обработать им дерево.