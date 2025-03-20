Деякі рослини, виявляється, можуть не тільки насичувати повітря киснем та очищувати його, але й притягувати деяку небажану енергію до вашого дому, повідомляє 24 Канал. І для того, аби вони не приносили вам шкоду, у житлових приміщеннях тримати їх не варто.

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Кактус

Вважається, що тримати кактус у вітальні чи спальні – це дуже погана прикмета. Гострі колючки цієї рослини провокують конфлікти та сварки, а також можуть зіпсувати любовні взаємини між людьми.

Також існує прикмета, що якщо в домі є кактус, тоді чоловік може почати прикладатися до пляшки, а жінка – не вийде заміж.

До речі, раніше ми розповідали, в які дні тижня потрібно проводити пересадку рослин, аби вона пройшла максимально вдало, а рослини почали розвиватися вдвічі швидше.

Фіалка

У багатьох культурах фіалка вважається позитивною, приємною рослиною. Втім, існують про неї і більш похмурі прикмети. Зокрема, вірять, що якщо в домі є багато фіалок, тоді жінка вийде заміж за розрахунком, а не з любові.

Окрім того, вірять, що якщо фіалка довго не цвіте, тоді це віщує хвороби та негаразди власнику рослини.

Фікус

Іноді фікус також називають квіткою вдови, тож жінкам не радять заводити його вдома і особливо тримати у спальні. Також фікус начебто, якщо розмістити його у кімнаті, де ви спите, може притягнути нещастя та біди в дім.



Фікус не варто тримати в домі / Фото Pexels

Папороть

Про папороть є і приємні, і негативні прикмети. З одного боку, вважається, що папороть відводить пристрій та злих людей – вони не зможуть довго перебувати у вашому домі. Проте також люди вірять, що папороть росте за рахунок життєвих сил свого власника, і з часом може призвести до слабкості та хвороб.

Сансев'єрія

Вважається, що ця красива і безпечна на перший погляд рослина може зруйнувати сімейне благополуччя та тільки провокує конфлікти між людьми в домі.