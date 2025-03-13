Виявляється, якщо пересадити кімнатну рослину у неправильний час, вона може навіть загинути, повідомляє 24 Канал. Тож ставитися до цього потрібно ретельно – і деякі квітникарі прислухаються до порад не тільки професіоналів-флористів, але й до прикмет.

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Як часто потрібно пересаджувати рослини?

Кімнатні рослини, яким менше, ніж три роки, потребують щорічної пересадки, адже вони досить швидко ростуть. Але коли рослини вже дорослі, їх можна пересаджувати рідше – всього раз на 2 – 3 роки. Кактуси та сукуленти чудово почувають себе й тоді, коли їх пересаджують раз на 5 – 6 років.

І якщо ви не впевнені, чи вже потрібно пересаджувати рослину, ви можете звернути увагу на ці кілька важливих ознак.

Квітці стає тісно. Перевірити просто: добре полийте квітку та витягніть її разом з землею. Якщо корені обплели ґрунт, значить, пора пересаджувати рослину у більший горщик.

Земля стала затхлою та має неприємний болотяний запах.

Рослина припинила рости.

Найкращий час для пересадки рослин – кінець березня – травень. Восени та взимку ж краще утриматися від цього процесу, адже можна так принести рослині більше шкоди, ніж користі. Взимку більшість рослин перебувають у стані спокою, тож за додатковий стрес рослина вам точно не подякує.



Рослини іноді потрібно пересаджувати в інший горщик / Фото Pexels

До речі, радять пересаджувати рослини ввечері – тоді за ніч квітка вже зможе адаптуватися до нових умов.

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В які дні тижня пересаджувати кімнатні рослини?

У березні є кілька сприятливих днів для пересадки рослин за місячним календарем: 1, 3 – 5, 8, 14 – 15, 19, 27.

Натомість 2, 6, 7, 9 – 12, 16, 17, 20 – 26, 28 – 31 числа краще не займатися цією роботою.

Існує правило, що найкраще також проводити пересадку рослин у жіночі дні тижня – у середу, п'ятницю, суботу та неділю. Тоді рослина буде рости набагато краще та швидко адаптується до нового горщика.