Оказывается, если пересадить комнатное растение в неправильное время, оно может даже погибнуть, сообщает 24 Канал. Поэтому относиться к этому нужно тщательно – и некоторые цветоводы прислушиваются к советам не только профессионалов-флористов, но и к приметам.

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Как часто нужно пересаживать растения?

Комнатные растения, которым меньше, чем три года, нуждаются в ежегодной пересадке, ведь они достаточно быстро растут. Но когда растения уже взрослые, их можно пересаживать реже – всего раз в 2 – 3 года. Кактусы и суккуленты прекрасно чувствуют себя и тогда, когда их пересаживают раз в 5 – 6 лет.

И если вы не уверены, нужно ли уже пересаживать растение, вы можете обратить внимание на эти несколько важных признаков.

Цветку становится тесно. Проверить просто: хорошо полейте цветок и вытяните его вместе с землей. Если корни оплели почву, значит, пора пересаживать растение в больший горшок.

Земля стала затхлой и имеет неприятный болотный запах.

Растение прекратило расти.

Лучшее время для пересадки растений – конец марта – май. Осенью и зимой же лучше воздержаться от этого процесса, ведь можно так принести растению больше вреда, чем пользы. Зимой большинство растений находятся в состоянии покоя, поэтому за дополнительный стресс растение вас точно не поблагодарит.



Растения иногда нужно пересаживать в другой горшок / Фото Pexels

Кстати, советуют пересаживать растения вечером – тогда за ночь цветок уже сможет адаптироваться к новым условиям.

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В какие дни недели пересаживать комнатные растения?

В марте есть несколько благоприятных дней для пересадки растений по лунному календарю: 1, 3 – 5, 8, 14 – 15, 19, 27.

Зато 2, 6, 7, 9 – 12, 16, 17, 20 – 26, 28 – 31 числа лучше не заниматься этой работой.

Существует правило, что лучше всего также проводить пересадку растений в женские дни недели – в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Тогда растение будет расти гораздо лучше и быстро адаптируется к новому горшку.