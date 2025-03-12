Многолетние травы – это идеальные кандидаты для вазонов на вашем подоконнике, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Многие из них имеют очень нарядный вид, и абсолютно все будут полезны во время приготовления пищи.

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Зеленый лук

Зеленый лук – это трава, с которой справятся даже полные новички. Растение требует очень мало ухода, однако может быстро порадовать значительным урожаем. Вырастает зеленый лук из обычной репчатой луковицы, и ее можно вырастить из нее же повторно после срезания зеленой части.

Лучше всего лук будет расти на солнечном месте с богатой, дренированной почвой. Но в марте нужно высадить не только лук на подоконнике, но и выполнить несколько важных задач на огороде и в саду.

Лимонная мелисса

Мелисса – это универсальное растение, что быстро и легко выращивается. Ее можно добавлять и в чай, и в соленые блюда – она предоставит им интересный лимонный вкус с легким оттенком мяты.

Мелисса выращивается так легко, что даже может стать инвазивной – поэтому с этим стоит быть осторожными. Она устойчива к вредителям и требует достаточно много солнца. Старайтесь регулярно обрезать мелиссу, чтобы на ней не появлялись цветы: они негативно влияют на рост и вкус листьев.

Дикий имбирь

Дикий имбирь – это не тот самый имбирь, что вы привыкли использовать в кулинарии. Это многолетнее травянистое растение, имеющее пряный тонкий вкус – менее интенсивный, чем настоящий имбирь.

И он является отличным выбором, если вы хотите вырастить что-то в затененном месте. Растение требует достаточно много влаги, чтобы процветать, поэтому не забывайте о регулярном поливе.

Орегано

Эта вкусная средиземноморская зелень очень хорошо будет расти на вашем подоконнике и быстро порадует первыми ростками. Орегано имеет много разновидностей с различными ароматами и вкусами, поэтому вы можете подобрать тот, что будет нравиться вам больше всего.



Орегано можно вырастить дома / Фото Pexels

Шалфей

Эта неприхотливая в уходе пикантная трава легко выращивается в домашних условиях. А при правильном уходе она даже может стать небольшим кустом.

Рекомендуют высаживать шалфей весной или осенью на хорошо освещенном месте в горшок с хорошо дренированной почвой.

Тимьян

Эта выносливая зелень будет прорастать в вашем горшке из года в год. Трава низкорослая и порадует пряным, красивым цветением. Ее используют и для чаев, и в кулинарии.

Попробуйте обеспечить много солнечного света горшку с тимьяном, и вы заметите, как быстро он начнет разрастаться.