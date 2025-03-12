Март – для всех огородников чрезвычайно ответственный месяц, в который нельзя ловить зевак, сообщает 24 Канал. Уже нужно не только активно готовиться к посевному сезону, но и высаживать некоторые растения.

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Если пропустить даже несколько задач в марте, позже в году такая задержка может обернуться большими проблемами. Поэтому стоит просмотреть список работ, чтобы убедиться, что вы ничего не забыли.

Задержите снег на грядках

Этот совет на этот раз может не понадобиться – ведь в этом году зима в Украине выдалась теплой и почти без снега. Но если он все же появится позже, нужно провести снегозадержание на участке. Для этого нужно наложить на будущие грядки снег горкой, чтобы он таял дольше.

Это делается из-за того, что такой покров достаточно полезен для почвы. А вот от кустов и деревьев снег советуют отвернуть, чтобы корни не мерзли.

Обработайте сад от вредителей

Март – это также пора, когда от зимней спячки просыпаются различные насекомые, и далеко не все из них полезны для вашего участка. Когда температура воздуха уже не будет опускаться ниже 5 градусов, нужно обработать сад универсальными инсектицидами.



Сад нужно вовремя защитить от вредителей / Фото Pexels

И важно успеть сделать это до того, как цветочные почки начнут набухать! А вот ягодные кустарники и клубнику советуют в это время полить горячей водой – 70 градусов.

Подготовьте грядки к посадкам

Для того, чтобы ваши посевы на огороде хорошо прижились, а потом вы получили хороший урожай, грядки нужно подготовить, подкормив их заранее. Конечно же, удобрение нужно подбирать в соответствии с тем, что вы собираетесь сажать: капусту и кабачки нужно удобрить компостом, а вот на грядки с огурцами и баклажанами советуют внести перегной.

Подготовьте картофель к посадке

Почти все украинские дачники выращивают у себя на огороде картофель, и уже в марте стоит отобрать самые лучшие клубни, которые пойдут на посадку. А вот семенной картофель стоит начать проращивать уже сейчас – чтобы на нем появились белые ростки.

Посадите рассаду

Конечно же, нельзя забывать о важнейшей задаче для дачников на март – посадка рассады овощей и цветов. Уже в этом месяце можно смело сеять ранние помидоры, перец, капусту, тыкву и раннюю морковь. Кстати, рассада тоже нуждается в подкормке для качественного и быстрого роста. К счастью, покупать дорогие средства не нужно – можно подкормить рассаду одним аптечным препаратом.

Лучше всего заниматься посадками рассады в удачные по лунному календарю дни. А в марте это 1, 5, 9 – 10, 14 – 15, 18 – 19 и 27 – 28 числа. Если посадить растения именно в это время, уже очень быстро они порадуют вас первыми ростками и вскоре дадут богатый и удачный урожай.