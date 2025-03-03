Многие ошибочно считают, что растения нужно подпитывать только после пересадки в открытый грунт или в теплицу, сообщает 24 Канал. Вот только это совсем не так – и если вы хотите, чтобы ваша рассада была здоровая и большая, нужно позаботиться о правильном уходе за ней.

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Чем подкормить рассаду в марте

Для интенсивного роста рассаде нужны различные питательные вещества. Но особенно полезным будет йод – ведь он может оптимизировать азотный цикл у растения. После внесения его в почву рассада будет расти быстрее и лучше, будет активнее развиваться и иметь более развитую и разветвленную корневую систему.

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Еще одно преимущество йода – его можно использовать и на молодой рассаде, и после пикировки. Главное – соблюдать концентрацию и не осуществлять более, чем одну подкормку за период роста рассады на окне. А если нужно подкормить молодое растение до пикировки, одну каплю йода нужно добавить в полтора литра воды.

Для полива рассады удобнее всего будет использовать пипетку или чайную ложку. А вот после пикировки каплю йода нужно развести уже в литре воды. Но молодым растениям могут понадобиться и другие подкормки, кроме йода, поэтому забывать о них также не стоит.



Йод можно использовать для подкормки рассады / Фото Pexels

Вот несколько народных средств, которые часто используют для подкормки рассады: