Многие ошибочно считают, что растения нужно подпитывать только после пересадки в открытый грунт или в теплицу, сообщает 24 Канал. Вот только это совсем не так – и если вы хотите, чтобы ваша рассада была здоровая и большая, нужно позаботиться о правильном уходе за ней.
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Чем подкормить рассаду в марте
Для интенсивного роста рассаде нужны различные питательные вещества. Но особенно полезным будет йод – ведь он может оптимизировать азотный цикл у растения. После внесения его в почву рассада будет расти быстрее и лучше, будет активнее развиваться и иметь более развитую и разветвленную корневую систему.
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Еще одно преимущество йода – его можно использовать и на молодой рассаде, и после пикировки. Главное – соблюдать концентрацию и не осуществлять более, чем одну подкормку за период роста рассады на окне. А если нужно подкормить молодое растение до пикировки, одну каплю йода нужно добавить в полтора литра воды.
Для полива рассады удобнее всего будет использовать пипетку или чайную ложку. А вот после пикировки каплю йода нужно развести уже в литре воды. Но молодым растениям могут понадобиться и другие подкормки, кроме йода, поэтому забывать о них также не стоит.
Йод можно использовать для подкормки рассады / Фото Pexels
Вот несколько народных средств, которые часто используют для подкормки рассады:
- Дрожжи. Опытные огородники для подкормки рассады уже давно используют дрожжи – они богаты кальцием, и растения от них становятся более выносливыми и крепкими. 10 граммов сухих дрожжей нужно развести в 10 литрах теплой воды. Также добавьте 4 столовые ложки сахара. После этого смеси нужно настояться несколько часов. Процеженный раствор перед применением нужно разводить с водой в 10 раз.
- Травяной настой. Настой из крапивы и одуванчиков поможет насытить почву калием. Для того, чтобы приготовить настой из трав, нужно измельчить листья и стебли, а потом переложить их в емкость, чтобы они заполняли ее полностью. Залейте водой так, чтобы она покрыла травы и оставьте на две недели. Перед использованием нужно развести настой в 10 раз водой. Поливайте рассаду под корень.
- Древесная зола. Подкормка из золы может обогатить почву калием. Для приготовления возьмите столовую ложку золы и 2 литра горячей воды. Оставьте настаиваться на сутки, а тогда поливайте растения.