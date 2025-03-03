Чимало людей помилково вважають, що рослини потрібно підживлювати тільки після пересадки у відкритий ґрунт чи в теплицю, повідомляє 24 Канал. Ось тільки це зовсім не так – і якщо ви хочете, аби ваша розсада була здорова та велика, потрібно подбати про правильний догляд за нею.
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Чим підживити розсаду у березні
Для інтенсивного росту розсаді потрібні різні поживні речовини. Але особливо корисним буде йод – адже він може оптимізувати азотний цикл у рослини. Після внесення його у ґрунт розсада ростиме швидше і краще, буде активніше розвиватися та матиме більш розвинену та розгалужену кореневу систему.
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Ще одна перевага йоду – його можна використовувати і на молодій розсаді, і після пікірування. Головне – дотримуватися концентрації та не здійснювати більше, ніж одне підживлення за період росту розсади на вікні. А якщо потрібно підживити молоду рослину до пікірування, одну краплю йоду потрібно додати у півтора літра води.
Для поливу розсади зручніше за все буде використовувати піпетку чи чайну ложку. А ось після пікірування краплю йоду потрібно розвести вже у літрі води. Та молодим рослинам можуть знадобитися і інші підживлення, окрім йоду, тож забувати про них також не варто.
Йод можна використовувати для підживлення розсади / Фото Pexels
Ось кілька народних засобів, які часто використовують для підживлення розсади:
- Дріжджі. Досвідчені городники для підживлення розсади вже давно використовують дріжджі – вони багаті на кальцій, і рослини від них стають витривалішими та міцнішими. 10 грамів сухих дріжджів потрібно розвести у 10 літрах теплої води. Також додайте 4 столові ложки цукру. Після цього суміші потрібно настоятися кілька годин. Проціджений розчин перед застосуванням потрібно розводити з водою у 10 разів.
- Трав'яний настій. Настій з кропиви та кульбаб допоможе наситити ґрунт калієм. Для того, аби приготувати настій з трав, потрібно подрібнити листя та стебла, а тоді перекласти їх у місткість, щоб вони заповнювали її повністю. Залийте водою так, щоб вона покрила трави та залиште на два тижні. Перед використанням потрібно розвести настій у 10 разів водою. Поливайте розсаду під корінь.
- Деревний попіл. Підживлення з попелу може збагатити ґрунт калієм. Для приготування візьміть столову ложку попелу та 2 літри гарячої води. Залиште настоюватися на добу, а тоді поливайте рослини.