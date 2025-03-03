Чимало людей помилково вважають, що рослини потрібно підживлювати тільки після пересадки у відкритий ґрунт чи в теплицю, повідомляє 24 Канал. Ось тільки це зовсім не так – і якщо ви хочете, аби ваша розсада була здорова та велика, потрібно подбати про правильний догляд за нею.

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Чим підживити розсаду у березні

Для інтенсивного росту розсаді потрібні різні поживні речовини. Але особливо корисним буде йод – адже він може оптимізувати азотний цикл у рослини. Після внесення його у ґрунт розсада ростиме швидше і краще, буде активніше розвиватися та матиме більш розвинену та розгалужену кореневу систему.

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Ще одна перевага йоду – його можна використовувати і на молодій розсаді, і після пікірування. Головне – дотримуватися концентрації та не здійснювати більше, ніж одне підживлення за період росту розсади на вікні. А якщо потрібно підживити молоду рослину до пікірування, одну краплю йоду потрібно додати у півтора літра води.

Для поливу розсади зручніше за все буде використовувати піпетку чи чайну ложку. А ось після пікірування краплю йоду потрібно розвести вже у літрі води. Та молодим рослинам можуть знадобитися і інші підживлення, окрім йоду, тож забувати про них також не варто.



Йод можна використовувати для підживлення розсади / Фото Pexels

Ось кілька народних засобів, які часто використовують для підживлення розсади: