Вероятно, большинству людей хотя бы раз приходилось слышать, вроде бы нельзя шить на ночь, сообщает 24 Канал. Вот только причину этой странной приметы знают далеко не все.

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Почему нельзя шить вечером?

Очень часто случается так, что для ремонта одежды или шитья удается только выкроить минутку вечером – впрочем, приметы предостерегают от того, чтобы садиться за рукоделие после того, как стемнело. Считается, что такие действия могут принести немало неприятностей, в том числе и финансовых.

Например, одна из примет гласит, что шитье после захода солнца – это к убыткам, а если вы еще и шьете при слабом освещении – тогда можно навлечь на себя множество проблем и неприятностей.

Кстати, финансовые проблемы могут вызвать и другие вещи: эзотерики предупреждают не занимать и не отдавать деньги в несколько конкретных дней.

Другая же примета говорит, что если шить поздно вечером – можно поддаться на дьявольские козни, а пользование острыми предметами, в том числе и иглой, на ночь, приводит к оттоку финансов и вреда здоровью.

Также считается, что если зашивать одежду любимого человека поздно вечером, можно потерять эту любовь или даже разочароваться в личных отношениях. Пришивать пуговицы нельзя также – будут ссоры и конфликты в доме.

Кстати, если нужно зашить одежду, которую вы наденете на следующее утро, лучше проснуться пораньше и сделать это тогда же. Иначе вы можете обречь себя на опасности и испытания, а также множество препятствий.



Шить вечером нельзя / Фото Pexels

Также шитья советуют избегать и в определенные дни недели – в частности в понедельник. Считается, что в этот день игла обязательно будет колоться, а если еще и займетесь важным шитьем, позже его придется много раз переделывать. В воскресенье же вообще нельзя заниматься домашними делами, и шитьем также, поэтому лучше избегать этой работы в такой день.

Многие люди знают и о древней примете, что нельзя шить в дорогу – так можно испортить предстоящее путешествие, а человека в дороге будут ждать только беды и несчастья. Предки всегда относились к примете с большим уважением и старались ее не нарушать.