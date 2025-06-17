Не смеяться и не срезать деревья: какие вещи запрещено делать в лесу, чтобы не навлечь беду

Лес всегда был для людей особенным местом. В древности наши предки верили, что в лесу живут духи, мавки и другие сверхъестественные существа. Отсюда и пошли многочисленные народные приметы и предостережения о том, что нельзя делать в лесу, чтобы не навлечь беду.

Больше о том, что именно нельзя делать в лесу – читайте в материале 24 Канала.

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Не смейтесь и не кричите без причины

По народным представлениям, громкий смех или крик в лесу может "разбудить" лесных духов или нечистую силу. Также считалось, что это может сбить с дороги или навлечь страх.

Не срезайте деревья без надобности

Наши предки верили, что в каждом дереве может жить дух. Без надобности ломать ветки, срывать листья или рубить дерево – к болезни или несчастью.

К слову, эзотерики верят, что некоторые деревья, такие как дуб, береза, ива, тополь и туя, могут иметь негативную энергетику, если их посадить возле дома.

Не ходите в лес после захода солнца

Вечером лес становится местом, где якобы активизируются нечистые силы. Даже современные лесники говорят: после сумерек лучше не рисковать.



Не ходите в лес после захода солнца / Фото Unsplash

Не оборачивайтесь, если слышите голос в чаще

Если в лесу кто-то зовет ваше имя, но вы не видите человека - не отвечайте. Наши предки верили, что это может быть леший или другое потустороннее существо, которое заманивает душу. Интересно, что это верование является распространенным в славянском фольклоре и зафиксировано в этнографических сборниках (например, в трудах Ивана Франко и Василия Скуратовского).

Важно! Все упомянутые приметы – это элементы народного творчества, отражающие традиционные верования, представления и мировоззрение наших предков. Они не имеют научного подтверждения и не следует воспринимать их буквально.

В то же время за этими приметами стоит важная идея – уважение к природе, осторожность и сознательное отношение к лесу. Ведь лес – это не только источник ресурсов, но и сложная экосистема, в которой мы лишь гости.