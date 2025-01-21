Тараканы будут убегать из квартиры: вот какие запахи они не переносят

Борьба с тараканами обычно –это долгий и затяжной процесс. Обойтись народными средствами очень сложно, но несколько простых лайфхаков могут ускорить процесс.

Эксперты убеждены, что лучший способ домашней борьбы с тараканами – это борная кислота, которую нужно примешивать к привлекательным для тараканов продуктам, сообщает 24 Канал. Однако это долгий процесс, и как один из способов борьбы с паразитами можно также применить и различные запахи, которые насекомые не переносят.

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Кошачья мята

Листья этого растения можно разложить в местах, где паразиты особенно любят лазить. Сушеные же листья можно измельчить и рассыпать на тараканьи дорожки. Важно то, что для человека это растение приятное и безопасное, и оно не только поможет бороться с вредителями, но и улучшит аромат в доме.

Лавровое дерево

Эта приправа точно найдется на каждой кухне, но и свежий лавр сработает очень хорошо. Раскладывайте лавровые листья по шкафам или измельчите его в порошок и раскладывайте на тараканьих дорожках.



Лавровые листья отпугивают тараканов / Фото Pexels

Пиретрум

Букеты с этим растением, внешне напоминающим ромашку, можно расставить по всей квартире. Его аромат оказывает пагубное влияние на нервную систему насекомых, парализуя их.

Красная бузина

Это – яд растительного происхождения, которого изрядно боятся тараканы. Особенно опасными и неприятными для них будут ее свежие листья и ветки. Их раскладывайте по местам, где часто появляются вредители – этот способ поможет вам быстро от них избавиться.

Бензин или керосин

Эти жидкости могут легко дезориентировать насекомых. Но применять их в жилом помещении опасно, ведь запах может остаться надолго, и это нанесет значительный дискомфорт жителям дома.

Нашатырный спирт

Добавить немного нашатыря можно в воду для мытья полов. Этот резкий запах точно не порадует насекомых в доме, но использовать метод нужно с осторожностью, чтобы он не беспокоил жителей квартиры.

Эфирные масла

Лучше всего подойдут масла эвкалипта, мяты, лемонграсса и цитрусовых – они могут эффективно отпугнуть насекомых. Достаточно будет добавить несколько капель масла в воду и распылить раствор в местах, где вы замечали насекомых.