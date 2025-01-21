Таргани тікатимуть з квартири: ось які запахи вони не переносять

Боротьба з тарганами зазвичай – це довгий та затяжний процес. Обійтися народними засобами дуже складно, але кілька простих лайфхаків можуть прискорити процес.

Експерти переконані, що найкращий спосіб домашньої боротьби з тарганами – це борна кислота, яку потрібно домішувати до привабливих для тарганів продуктів, повідомляє 24 Канал. Проте це довгий процес, і як один зі способів боротьби з паразитами можна також застосувати і різні запахи, які комахи не переносять.

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Котяча м'ята

Листя цієї рослини можна розкласти у місцях, де паразити особливо полюбляють лазити. Сушене ж листя можна подрібнити та розсипати на тарганячі доріжки. Важливо те, що для людини ця рослина приємна та безпечна, і вона не тільки допоможе боротися із шкідниками, але й покращить аромат в домі.

Лаврове дерево

Ця приправа точно знайдеться на кожній кухні, але й свіжий лавр спрацює дуже добре. Розкладайте лаврове листя по шафах чи дрібніть його на порошок та розкладайте на тарганячих доріжках.



Лаврове листя відлякує тарганів / Фото Pexels

Піретрум

Букети з цією рослиною, що зовні нагадує ромашку, можна розставити по всій квартирі. Її аромат має згубний вплив на нервову систему комах, паралізуючи їх.

Червона бузина

Це – отрута рослинного походження, якої неабияк бояться таргани. Особливо небезпечними та неприємними для них будуть її свіже листя та гілки. Їх розкладайте по місцях, де часто з'являються шкідники – цей спосіб допоможе вам швидко їх позбутися.

Бензин чи гас

Ці рідини можуть легко дезорієнтувати комах. Та застосовувати їх у житловому приміщенні небезпечно, адже запах може залишитися надовго, і це завдасть значного дискомфорту мешканцям оселі.

Нашатирний спирт

Додати трохи нашатирю можна у воду для миття підлоги. Цей різкий запах точно не потішить комах в домі, але використовувати метод потрібно з обережністю, аби він не турбував жителів квартири.

Ефірні олії

Найкраще підійдуть олії евкаліпта, м'яти, лемонграсу та цитрусових – вони можуть ефективно відлякати комах. Достатньо буде додати кілька крапель олії у воду та розпорошити розчин у місцях, де ви помічали комах.