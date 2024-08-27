Делаете только хуже: 7 ошибок в уборке, которые допускают почти все

Замечали ли вы раньше, что убираете в доме, но результатов заметных все равно нет? Дело в том, что порой мы допускаем определенные ошибки, от которых надо избавляться, чтобы уборка действительно приносила результат.

Вообще рекомендуется поддерживать чистоту в доме каждый день. Это не значит, что надо постоянно вытирать пыль, пылесосить и мыть пол, но когда видите, что вчерашней уборки сегодня уже не заметно – поленитесь приложить немного усилий и довести все до идеального состояния.

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Однако эксперты говорят, что во время уборки мы допускаем некоторые ошибки, поэтому наш труд может быть незаметным. Что именно мы делаем не так – читайте дальше.

Начинаем уборку с пола

Перед уборкой нам хочется как можно быстрее пропылесосить и помыть пол, а уже дальше заниматься всеми другими домашними делами. Однако правильно мыть пол в конце уборки, поскольку после основной уборки на нем появятся крошки и мелкий мусор, поэтому надо сначала все разложить по местам, а уже в конце браться за пол.

Использование тряпки для всех поверхностей

Загрязнения в разных комнатах имеют не одинаковую интенсивность. К примеру, на мебели может быть только пыль, а вот на подоконниках уже какие-то крошки листьев и сильная грязь. Именно поэтому лучше для каждой поверхности брать разную тряпку, чтобы не разносить микроорганизмы по поверхностям.



Для различных поверхностей используйте разные тряпки / Фото Pexels

Пылесошение с заполненным мешком

Если мешок или контейнер пылесоса заполнен – ваша уборка будет неэффективной, поэтому лучше избавьтесь от лишней пыли и только тогда начинайте уборку.

Складывание вещей стопками

Не накладывайте вещи большими стопками, потому что как только вам придется вытащить какую-то вещь, все сразу распадется, а в спешке вы обратно все хаотично сложите. Поэтому делайте аккуратные и небольшие стопки одежды, чтобы они не разваливались.

Не используете органайзеры

Чтобы избежать хаоса с зарядками, открывалками, лопатками, пакетиками со специями и другими безделушками – используйте органайзеры. Они помогут вам держать все в одном месте и ничего не терять.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Не разводите хлам

Не стоит держать в доме избыток вещей, которые по вашему мнению, когда-то вам понадобятся. Они забивают много места и не позволяют поддерживать порядок, поэтому от них лучше избавляться. Выбрасывайте одежду или некоторые вещи, или отдавайте близким, если знаете, что они вам нужны.

Генеральная уборка раз в неделю

В спальне и на кухне беспорядок образуется очень часто, поэтому не надо ждать условной субботы, чтобы поубирать, особенно это касается кухни, на которой ежедневно на полу появляются крошки. Именно поэтому уборку там нужно проводить каждый день.