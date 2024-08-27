Если вы хотите, чтобы каждое глажение проходило быстро и беспроблемно, нужно, чтобы утюг был не только исправным, но и чистым. И когда металлическая плоскость прибора покрывается известковым налетом или нагаром, это может не только иметь некрасивый вид, но и испортить вещи.

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Как почистить утюг дома

Возможно, вы раньше боялись самостоятельно чистить утюг, однако не стоит – это можно спокойно делать в домашних условиях без риска повредить прибор. Поэтому обращаться к специалистам совсем необязательно.

Для того, чтобы качественно почистить утюг от накипи, нужно запомнить несколько важных деталей. И есть некоторые средства, которые нельзя использовать для очистки прибора.

Чем нельзя чистить утюг:

металлическими тряпками или щетками, которые могут оставить царапины и повредить чувствительную поверхность;

все кристаллические и жесткие вещества.

Теперь, когда вы знаете, как чистить утюг не стоит, стоит поговорить и о самых простых способах отмыть налет. Прежде всего, можно воспользоваться уксусом. Он обладает уникальными антибактериальными и химическими свойствами, которые помогут легко убрать накипь с подошвы утюга. И, как вы уже знаете, уксус можно использовать в уборке почти во всех случаях.

Сначала нужно приготовить раствор из уксуса и воды. Смешайте его в одинаковых количествах и убедитесь, что подошва прибора холодная. Намочите тряпку раствором и осторожно вымойте подошву.



Утюг нужно вовремя чистить / Фото Pexels

После очистки нужно обязательно протереть утюг сухой тряпкой, чтобы удалить излишки влаги.

Другой вариант – это использование соды. Это средство очень популярно для чистки, и для удаления нагара и накипи подходит практически идеально. Приготовьте из соды пасту: на 2 ложки продукта добавьте всего несколько капель воды. Возьмите старую зубную щетку и начните очищать подошву. В конце всего процесса нужно обязательно вымыть подошву утюга водой и высушить ее начисто.