Якщо ви хочете, щоб кожне прасування проходило швидко та безпроблемно, потрібно, щоб праска була не тільки справною, але і чистою. І коли металева площина приладу покривається вапняним нальотом чи нагаром, це може не тільки мати негарний вигляд, але й зіпсувати речі.

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Як почистити праску вдома

Можливо, ви раніше боялися самостійно чистити праску, проте не варто – це можна спокійно робити у домашніх умовах без ризику пошкодити прилад. Тож звертатися до спеціалістів зовсім необов'язково.

Для того, щоб якісно почистити праску від накипу, потрібно запам'ятати кілька важливих деталей. І є деякі засоби, які не можна використовувати для очищення приладу.

Чим не можна чистити праску:

металевими ганчірками чи щітками, які можуть залишити подряпини та пошкодити чутливу поверхню;

всі кристалічні та жорсткі речовини.

Тепер, коли ви знаєте, як чистити праску не варто, варто поговорити і про найпростіші способи відмити наліт. Перш за все, можна скористатися оцтом. Він має унікальні антибактеріальні та хімічні властивості, які допоможуть легко прибрати накип з підошви праски. І, як ви вже знаєте, оцет можна використовувати у прибиранні майже в усіх випадках.

Спершу потрібно приготувати розчин з оцту та води. Змішайте його в однакових кількостях та переконайтеся, що підошва приладу холодна. Намочіть ганчірку розчином і обережно вимийте підошву.



Праску потрібно вчасно чистити / Фото Pexels

Після очищення потрібно обов'язково протерти праску сухою ганчіркою, аби видалити надлишки вологи.

Інший варіант – це використання соди. Цей засіб дуже популярний для чищення, і для видалення нагару та накипу підходить практично ідеально. Приготуйте з соди пасту: на 2 ложки продукту додайте всього кілька крапель води. Візьміть стару зубну щітку та почніть очищати підошву. В кінці всього процесу потрібно обов'язково вимити підошву праски водою та висушити її начисто.