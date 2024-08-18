В серпні про підгодівлю троянд також забувати не можна – підживлення потрібні квітці для того, щоб вона могла цвісти аж до глибокої осені. І всього один засіб, який точно є у вас вдома, може стати у пригоді.

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Чим підживити троянди у серпні

Виявляється, звичайнісінький йод потрібний не тільки в аптечці, але й на городі, і може стати неймовірним підживленням для ваших троянд. Ця хімічна сполука потрібна рослині для того, щоб відновити сили після першого цвітіння, а також вона сприяє утворенню бутонів та плодів із насінням, покращує ріст та розвиток троянди, може підвищувати імунітет рослини до шкідників та хвороб.

Йод підходить для підживлення і листя рослини, і її кореневої системи.

Ви можете придбати вже готові препарати на основі йоду у магазинах, але також ви можете приготувати підживлення і самостійно – результат не стане гіршим. Серед покупних добрив хорошими вважаються такі:

Йодофором. Використовується для підживлення коренів рослини після пересадки. І для приготування розвину потрібно додати до 10 літрів води та додати 1 грам препарату.

Використовується для підживлення коренів рослини після пересадки. І для приготування розвину потрібно додати до 10 літрів води та додати 1 грам препарату. Йодинол. Засіб використовують, коли троянда цвіте для листкового підживлення.



Йод підходить для підживлення троянд / Фото Pexels

Як приготувати добриво з йодом самостійно

Для кореневого підживлення вам потрібно взяти 3 літри води та додати 1 краплю звичайного аптечного йоду. Після цього внесіть розчин під корінь. Підживлення роблять ще до того, як рослину збираються пересадити.

А для пишного цвітіння вам потрібно підживити троянди у серпні йодованим розчином. Візьміть літр води, додайте краплю йоду та обприскайте листя квітів дуже рясно. Втім, не варто додавати більше йоду до розчину, адже це може призвести до того, що ви попечете рослину.