В августе о подкормке роз также забывать нельзя – подкормки нужны цветку для того, чтобы он мог цвести до глубокой осени. И всего одно средство, которое точно есть у вас дома, может пригодиться.

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Чем подкормить розы в августе

Оказывается, обычный йод нужен не только в аптечке, но и на огороде, и может стать невероятной подкормкой для ваших роз. Это химическое соединение нужно растению для того, чтобы восстановить силы после первого цветения, а также оно способствует образованию бутонов и плодов с семенами, улучшает рост и развитие розы, может повышать иммунитет растения к вредителям и болезням.

Йод подходит для подкормки и листьев растения, и его корневой системы.

Вы можете приобрести уже готовые препараты на основе йода в магазинах, но также вы можете приготовить подкормку и самостоятельно – результат не станет хуже. Среди покупных удобрений хорошими считаются такие:

Йодофором. Используется для подкормки корней растения после пересадки. И для приготовления развода нужно добавить к 10 литрам воды и добавить 1 грамм препарата.

Используется для подкормки корней растения после пересадки. И для приготовления развода нужно добавить к 10 литрам воды и добавить 1 грамм препарата. Йодинол. Средство используют, когда роза цветет для листовой подкормки.



Йод подходит для подкормки роз / Фото Pexels

Как приготовить удобрение с йодом самостоятельно

Для корневой подкормки вам нужно взять 3 литра воды и добавить 1 каплю обычного аптечного йода. После этого внесите раствор под корень. Подкормку делают еще до того, как растение собираются пересадить.

А для пышного цветения вам нужно подкормить розы в августе йодированным раствором. Возьмите литр воды, добавьте каплю йода и опрыскайте листья цветов очень обильно. Впрочем, не стоит добавлять больше йода к раствору, ведь это может привести к тому, что вы обожжете растение.