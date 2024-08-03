Когда яблок на деревьях становится очень много, они начинают опадать и гнить. И, конечно, вы можете просто выбрасывать все лишние плоды, но можете и попробовать принести для своего сада и огорода немного дополнительной пользы, тогда эти лайфхаки для вас.

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Компост из яблок, листьев и травы

Поскольку все плоды являются органикой, они прекрасно подходят для того, чтобы создать качественный компост. И все же для этого образования нужно знать несколько главных правил, которые нельзя пропустить:

не берите яблоки, если обрабатывали их пестицидами в течение последних 3 месяцев;

плоды с больного дерева также не подходят для создания компоста;

не стоит брать фрукты, на которые напали вредители;

для получения подкормки, которая будет качественной, нужно взять не только яблоки, но и ботву, опавшие листья и сухую траву.

Старайтесь заниматься сбором яблок под деревьями каждые 2 – 3 дня, и с такой же регулярностью добавляйте новые слои в будущий компост. А для того, чтобы приготовить это органическое удобрение, вам нужно сначала выкопать яму, или взять достаточно большую емкость из дерева или пластика.



Яблоки можно использовать для компоста / Фото Pexels

После этого вам нужно выполнить эти действия:

дно ямы выстелите слоем из соломы, травы или небольших веток;

возьмите нож и порубите яблоки на небольшие части;

выложите измельченные плоды вместе с землей в яму;

чтобы влага не испарялась, вам нужно прикрыть будущий компост полиэтиленовой пленкой;

периодически содержимое ямы нужно перемешивать и поливать водой.

Обычно для приготовления яблочного компоста нужно 3 месяца. А если вы хотите ускорить этот процесс, тогда можно добавлять в яму специальные средства, что можно приобрести в магазине.

А для обогащения компоста азотом нужно добавлять к нему ботву, листья, скошенную траву, кору деревьев и солому.