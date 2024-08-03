Коли яблук на деревах стає дуже багато, вони починають опадати та гнити. І, звісно, ви можете просто викидати усі зайві плоди, але можете й спробувати принести для свого саду та городу трохи додаткової користі, тоді ці лайфхаки для вас.

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Компост з яблук, листя та трави

Оскільки всі плоди є органікою, вони чудово підходять для того, щоб створити якісний компост. Та все ж для цього утворення потрібно знати кілька головних правил, які не можна пропустити:

не беріть яблука, якщо обробляли їх пестицидами протягом останніх 3 місяців;

плоди з хворого дерева також не підходять для створення компосту;

не варто брати фрукти, на які напали шкідники;

для отримання підгодівлі, яка буде якісною, потрібно взяти не тільки яблука, але й бадилля, опале листя та суху траву.

Намагайтеся займатися збором яблук під деревами кожні 2 – 3 дні, і з такою ж регулярністю додавайте нові шари до майбутнього компосту. А для того, щоб приготувати це органічне добриво, вам потрібно спершу викопати яму, або ж взяти досить велику місткість з дерева чи пластику.



Яблука можна використати для компосту / Фото Pexels

Після цього вам потрібно виконати ці дії:

дно ями вистеліть шаром з соломи, трави чи невеликих гілок;

візьміть ніж та порубайте яблука на невеликі частини;

викладіть подрібнені плоди разом із землею у яму;

щоб волога не випаровувалася, вам потрібно прикрити майбутній компост поліетиленовою плівкою;

періодично вміст ями потрібно перемішувати та поливати водою.

Зазвичай для приготування яблучного компосту потрібно 3 місяці. А якщо ви хочете пришвидшити цей процес, тоді можна додавати в яму спеціальні засоби, що можна придбати в магазині.

А для збагачення компосту азотом потрібно додавати до нього бадилля, листя, скошену траву, кору дерев та солому.