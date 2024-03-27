Впустите в дом счастье и богатство: лучший день для мытья окон

Окна - это такие себе "глаза" вашего дома, и лучше, чтобы эти глаза были чистыми. Именно через окна, по поверьям, можно привлечь в дом счастье, или же наоборот навлечь беду.

Вы будете удивлены, когда узнаете, сколько различных примет связано с окнами. И для того, чтобы весной принести в дом радость и счастье и призвать удачу, вы можете подобрать правильный день для мытья окон. И наши предки обычно делали это перед Пасхой.

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Наиболее удачное время для мытья окон

Считается, что наиболее удачное время для того, чтобы почистить все окна в доме – это накануне Пасхи, ведь солнечный свет, проникающий в дом через окна в это время, вроде бы может изгнать из дома всякую нечисть.

Когда вы протираете стекло, важно также думать о том, что вы смываете с окон весь негатив, накопившийся на них, а взамен впускаете в дом свет, мир и счастье.

Кстати, учитывайте и другие приметы относительно окон – например, не советуют убирать в доме, где открыты все окна, ведь это может привести к различным ссорам и разногласиям. Кроме того, перед тем, как начинать уборку в доме, вам сначала нужно вымыть окна, закрыть их, и только потом начинать наведение порядка внутри помещения.



Мыть окна стоит перед Пасхой / Фото Pexels

Какие есть запреты во время уборки перед Пасхой

Не стоит мыть окна беременным женщинам – прежде всего, чтобы не навредить здоровью. Эта работа достаточно тяжелая, поэтому здесь объяснение логично. Не стоит мыть окна и во время дождя – и по объективным причинам, и потому, что это может принести проблемы в семье.

Учитывайте также то, что окна не стоит мыть и после захода солнца, ведь иначе вы можете ненароком "вымыть" все благополучие из вашего дома. Начинают окна мыть с внутренней их стороны, а только потом приступают к внешним оконным рамам.

Как привлечь деньги мытьем окон

Существует поверье о том, что если вы будете мыть окна красной тканью, вы станете богатыми. Впрочем, вам нужно купить тряпку такого цвета, ведь старую одежду и постель для этого использовать нельзя.

Также вы можете добавить немного корицы в воду, которой моете окна. Так они будут не только приятно пахнуть, но и вы привлечете в дом материальное благополучие и процветание. Еще один простой способ – бросьте в воду несколько монет, перед этим пожелав приумножения состояния.

А вот после того, как закончите мытье окон, монеты нужно выложить на подоконник, а воду вылить под то дерево, что растет возле вашего дома. Тратить монеты не стоит – они должны стать вашим талисманом вплоть до следующего мытья дома.