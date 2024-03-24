Древесина липы очень высоко ценится для различных изделий и зданий, а также ее часто используют для изготовления музыкальных инструментов. Кроме того, нельзя забывать и о том, что липовый мед считается одним из лучших.

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Какую пользу приносит липа

Посадить липу у себя на участке – это совсем неплохая идея, ведь она может приносить пользу практически круглый год. И дело здесь в тех полезных микроэлементах, которые содержатся в листьях этого растения. Вы могли об этом не знать, но осенью с опавшими листьями дерева на землю попадает и кальций, ведь он широко представлен в листьях. Этот микроэлемент может хорошо повлиять на почву, на котором и растет дерево на участке.

Плюсы и минусы липы на участке

Уже издавна известно, что липа – это очень пластичное дерево. Ее часто используют и как стриженую изгородь, и как отдельное одиночное дерево. Но среди плюсов можно найти и ложку дегтя: не стоит забывать о том, что на липе с большой вероятностью может образоваться плесень и грибок, поэтому нужно не забывать об обработке поверхности специальными защитными средствами.

Что можно сажать возле липы

Липа – это очень неприхотливое дерево, и в его тени можно выращивать немало других кустарников. У корней липы может прекрасно расти папоротник, примула, копытняк, пион, фиалка и купена. Лучшее время для посадки липы – это осень, и именно тогда нужно высадить саженцы. Не бойтесь зимы – липа хорошо переносит холод.

Липа также символизирует дружбу и сотрудничество, а также мягкую силу. Нетрудно заметить также и то, что по форме листья этого дерева напоминает сердце, и поэтому ее также считают символом супружеской любви. Кроме того, часто это дерево ассоциируют и с женственностью, мягкостью и красотой.