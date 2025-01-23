Какой хлеб покупать вместо белого: эксперты назвали лучший вариант

Хлеб является одним из основных продуктов в питании. Он считается нездоровым источником углеводов, однако его питательная ценность может меняться в зависимости от вида.

Полезен или вреден хлеб – вопрос дискуссионный, пишет 24 Канал со ссылкой на Very Well Health.

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На самом деле он может быть частью нашего рациона, если выбрать цельнозерновой хлеб или безглютеновый для тех людей, которые имеют аллергию на глютен. Специалисты определили плюсы и минусы употребления хлеба, о которых надо знать.

Содержание углеводов

Углеводы являются питательным веществом, которые содержатся в хлебе и других продуктах. Однако, в белом хлебе есть рафинированные углеводы с высоким содержанием сахара, которые могут привести к ожирению, если есть его в большом количестве.

А вот цельнозерновой хлеб содержит сложные углеводы, которые являются более полезными, поскольку дольше перевариваются и имеют меньшее влияние на уровень сахара в крови.



Цельнозерновой хлеб является более полезным / Фото Pexels

Низкое содержание питательных веществ

В хлебе содержится белок, клетчатка, жир, витамины и минералы, но этого относительно мало, а вот углеводов – много. Чтобы не вредить здоровью, рекомендуется покупать хлеб из зерен пшеницы. В нем уже содержится железо, цинк и витамины группы В.

Цельные злаки

Эксперты рекомендуют выбирать цельнозерновой хлеб, потому что в нем есть клетчатка, минералы и витамины. Рафинированный хлеб быстро повышает уровень сахара в крови, а цельнозерновой – медленнее.

Рафинированная мука

Хлеб из очищенной муки во время имеет высокий гликемический индекс, поэтому быстро усваивается и может вызвать нежелательные колебания сахара в крови.

Чтобы белый хлеб не добавил лишних сантиметров на талии, эксперты советуют все же покупать цельнозерновой вариант, который намного полезнее и не принесет вреда вашему организму.