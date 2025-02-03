Эти 5 трендов в уходе за кожей лучше забыть: только навредят вам

Социальные сети могут быть очень полезными, если вы хотите узнать о каких-то секретах ухода за кожей. Но иногда тренды приносят больше вреда для вашего лица, и к ним нужно относиться с осторожностью.

Профессионалы по уходу за кожей очень часто недоверчиво качают головой, когда видят новые тенденции в уходе за ней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому перед тем, как пробовать новые тренды из соцсетей, убедитесь, что они не навредят вашему лицу.

Интересно Вот почему нержавеющая сталь портится: 5 основных ошибок в чистке

Очищение лица салфетками для макияжа

Хотя салфетки для макияжа очень удобны в крайнем случае, но они не могут заменить средство для очистки лица. А частое их использование может привести к раздражению кожи и нарушить ее естественный барьер из-за агрессивных ингредиентов и трения, сообщает дерматолог Майя Тосани.

Лучше отказаться от интенсивной чистки и вытирания, а вместо этого пользоваться мягким моющим средством.

Покрытие ресниц касторовым маслом

Несмотря на то, что этот вирусный тренд не является совсем вредным, он требует определенных навыков и осторожности. Касторовое масло очень хорошо увлажняет и может быть полезным в небольших количествах – для улучшения кожного барьера, например.

Но натирание им глаз и ресниц может вызвать немало проблем, если оно попадет в глаза. А вот чрезмерное ее использование может вообще привести к появлению инфекции или образования ячменя.

Вытирание мицеллярной воды

Мицеллярная вода – это одно из лучших косметических изобретений, и иметь ее на полке в ванной – это прекрасно. Вот только убедитесь, что вы используете ее правильно. Обычно она предназначена для того, чтобы оставлять ее на коже.

Но если вы хотите удалить ее, можно мягко промыть ее теплой водой и вашим гелем для умывания. Если у вас чувствительная жирная кожа, тогда такой шаг может принести пользу. Но чего точно нельзя делать – так это вытирать мицеллярную воду сухим полотенцем.



Уход за кожей должен быть продуманным / Фото Pexels

Использование антибактериальных моющих средств

Антибактериальные очищающие средства могут уничтожать микробы, и цвет лица благодаря этому вроде бы улучшается. Вот только дело в том, что на самом деле вы не нуждаетесь в совсем чистом лице. Если использовать такие продукты чрезмерно, вы можете лишить свою кожу полезных элементов и нарушить ее микробиом.

Поэтому лучше приберечь антибактериальные средства для рук, а на лице использовать обычное мягкое очищение.

Использование рапсового масла на коже

Существует немало различных приятных масел, которые можно наносить на кожу, и рапсовое – это не одно из них. Несмотря на то, что оно недорогое, и часто его рекламируют как натуральное средство для красоты, оно может быстро закупорить поры и привести к появлению угрей, особенно если вы имеете жирную чувствительную кожу.