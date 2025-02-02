Приборы из нержавеющей стали в доме – это настоящая классика, и на каждой кухне найдется по крайней мере одна кастрюля из этого материала. И если вы заметили на своем холодильнике или сковородках кучу грязных отпечатков, или царапин и т.д. – существует вероятность, что во время чистки вы допускаете ошибки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Вы используете скребок

Железный скребок – это вещь, которая есть на каждой кухне и может существенно помочь в очистке проблемной посуды и застарелых пятен. Но использовать стальную вату для очистки нержавеющей стали – это большая ошибка, которой точно не стоит допускать.

Это приведет к тому, что поверхность станет тусклой, а через небольшие царапины на стали таки начнет появляться ржавчина.

Вы используете отбеливатель

Для отбеливателя есть время и место, но здесь его использовать точно не стоит. Лучше приберечь его для уборки плесени в ванной или дезинфекции дверных ручек. Но для нержавеющей стали средства с хлором и хлоридом слишком абразивные, и они повлияют на защитные слои стали – тогда на поверхности появятся пятна или ржавчина.

Вы трете в неправильном направлении

Если вы присмотритесь к гладкой и блестящей поверхности нержавеющей стали, вы заметите небольшие линии, тянущиеся вниз – их также иногда можно нащупать пальцами. И вытирать нержавеющую сталь нужно именно в этом направлении, а не перпендикулярно к линиям. Иначе грязь от чистки застрянет в ребрах, и прибор или посуда будет выглядеть мутным.



Нержавеющую сталь нужно чистить осторожно / Фото Pexels

Вы распыляете моющее средство прямо на поверхность

Распыление раствора для мытья прямо на холодильник, конечно же, не испортит ваш прибор, но вы и не получите тот результат, на который рассчитываете. Многие средства для чистки нержавеющей стали содержат определенную форму масла, но оно также может оставить и полосы.

Вместо этого средство для чистки нужно наносить на губку или тряпку из микрофибры, а тогда уже начинать чистку.

Вы моете горячие сковородки

Конечно, никто не любит оставлять за собой немытую посуду, но в этом случае подождать и действительно будет лучшим решением. Разбрызгивание холодной воды на горячую кастрюлю или сковороду из нержавеющей стали может привести к ее деформации из-за быстрого изменения температуры.