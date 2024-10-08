5 привычек творческих людей: что именно им приносит успех

Профессор педагогики Энтони Фредерикс несколько десятков лет наблюдал за творческими людьми и определил их привычки, которых они придерживаются каждый день.

Творческие личности довольно интересные люди, поэтому профессор педагогики долгое время пытался понять их поведение и нашел 5 привычек, которые их объединяют, пишет CNBC.

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Всегда ищут возможности

По словам Энтони Фредерикса, творческие люди никогда не стоят на месте и всегда выходят из зоны комфорта. Они не боятся неудач, поскольку знают, что это только подарит им ценный опыт.

Неисправимые мечтатели

Творческие люди имеют прекрасную возможность развивать мечты и благодаря им еще больше процветать. Их мечты предоставляют им творческую пользу, и дают возможность расширять горизонты сознания.

Время на свежем воздухе

Доктор педагогических наук говорит, что природа заставляет нас переключиться от проблем. Природа является неким ценным ресурсом для творчества, поскольку в тихом месте наш ум отдыхает и расслабляется. После прогулки у нас остаются ресурсы для творчества.



Творческие люди проводят время на свежем воздухе / Фото Unsplash

Постоянно учатся новому

Творческие люди склонны постоянно познавать что-то новое, даже если оно не имеет ничего общего с их специальностью. Они понимают, что профильное образование – это лишь отправная точка, поэтому изучают много нового и даже добавляют в свою жизнь медитацию, которая повышает творческие способности.

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Оттачивают ежедневно свое мастерство

Ремесло творческих личностей – это дело всей их жизни, поэтому они постоянно пытаются самосовершенствоваться и ставят себе вызовы. Это означает, что творческие люди не бросают бег или тренировки на полпути, читают книгу за неделю, а не растягивают на месяц и выполняют дела по мере поступления, а не вспоминают за них тогда, когда время уже вышло.