Если вы хотите быстро найти работу мечты, тогда начать нужно с написания идеального резюме. И главное здесь – не допустить нескольких очень распространенных ошибок, которые могут отпугнуть работодателей, пишет Work.ua.

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Не все обязанности оформлены маркированными списками

Если вы опишете все свои достижения, умения, обязанности на работе и т.д. сплошным текстом, тогда его будет довольно трудно воспринимать. Зато психологические исследования показывают, что мозг гораздо лучше запоминает начало на конец материалов.

Для того, чтобы рекрутер не потерял часть ваших достижений, рекомендуется оформлять их в маркированные списки.

Достижения написаны только в одном месте работы

Добавляйте ко всей информации о своем месте работы и свои достижения. Возможно, вы решили сложную ситуацию как администратор, или имели самый высокий показатель продаж и т.д.? Вся эта информация поможет работодателям оценить вас и выделить как интересного кандидата!



Резюме нужно составлять внимательно / Фото Pexels

Есть лишние пробелы на опечатки

Перед тем, как выставлять резюме на сайт или отправлять его работодателю, стоит внимательно его вычитать. Можете также после составления резюме дать его почитать друзьям или родным, ведь "замыленный" глаз может не выхватить все опечатки.

Также вы можете воспользоваться специальными инструментами или сайтами для того, чтобы проверить свою грамотность.

Нет информации о дополнительном образовании

Все дополнительное образование, которое вы имеете – воркшопы, вебинары, курсы – нужно указывать в резюме, ведь это делает вас более желанным кандидатом. Также дополнительное образование нужно указывать в обратной хронологии – чтобы знания, что вы получили недавно, оказались в самом верху списка.