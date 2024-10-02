Якщо ви хочете швидко знайти роботу мрії, тоді почати потрібно з написання ідеального резюме. І головне тут – не припуститися кількох дуже поширених помилок, які можуть відлякати роботодавців, пише Work.ua.

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Не всі обов'язки оформлені маркованими списками

Якщо ви опишете усі свої досягнення, уміння, обов'язки на роботі тощо суцільним текстом, тоді його буде досить важко сприймати. Натомість психологічні дослідження показують, що мозок набагато краще запам'ятовує початок на кінець матеріалів.

Для того, щоб рекрутер не загубив частину ваших досягнень, рекомендується оформлювати їх у марковані списки.

Досягнення написані тільки в одному місці роботи

Додавайте до усієї інформації про своє місце роботи і свої досягнення. Можливо, ви вирішили складну ситуацію як адміністратор, чи мали найвищий показник продажів тощо? Вся ця інформація допоможе роботодавцям оцінити вас та виділити як цікавого кандидата!



Резюме потрібно складати уважно / Фото Pexels

Є зайві пробіли на друкарські помилки

Перед тим, як виставляти резюме на сайт чи надсилати його роботодавцю, варто уважно його вичитати. Можете також після складання резюме дати його почитати друзям чи рідним, адже "замилене" око може не вихопити усі одруки.

Також ви можете скористатися спеціальними інструментами чи сайтами для того, аби перевірити свою грамотність.

Немає інформації про додаткову освіту

Усю додаткову освіту, яку ви маєте – воркшопи, вебінари, курси – потрібно вказувати у резюме, адже це робить вас більш бажаним кандидатом. Також додаткову освіту потрібно вказувати у зворотній хронології – аби знання, що ви отримали нещодавно, опинилися у самій горі списку.