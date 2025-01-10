Эти 5 продуктов никогда не стоит есть на ужин: они нарушают сон

Ужин – это очень важный прием пищи, ведь идти спать голодными далеко не самая лучшая идея. Впрочем, некоторая еда может испортить ваш отдых.

Для многих людей ужин – это самый большой прием пищи за день, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, даже если вы едите за несколько часов до сна, некоторые продукты могут значительно повлиять на ваше самочувствие и нарушить качество сна.

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Жареные блюда

Хотя существует большое количество вкусных жареных блюд – например курица, картофель фри, рыба, луковые кольца и т.д. – это точно не лучший выбор для вашего ужина. Эти продукты содержат очень много насыщенных жиров, и поэтому они будут перевариваться дольше.

Это же может привести к изжоге, расстройства пищеварения и общего дискомфорта, когда вы лежите. В конце концов подобная пища может испортить сон и отдых.

Еда и напитки с кофеином

Хотя горячие напитки с кофеином, например кофе, как правило, не рассматриваются во время ужина, но многие люди не знают, что кофеин можно найти и в обычных сладких газированных напитках.

Учитывайте также, что кофеин есть и в зеленом и черном чаях поэтому они также могут повлиять на качество вашего сна.

Соленая пища

Если закуски очень соленые, стоит отказаться от них во время ужина. Также это касается панированных блюд и суши, ведь они могут потенциально нарушить вашу способность быстро засыпать.

Это связано с тем, что соль способствует задержке воды в организме, а это приведет к тому, что вы можете много раз просыпаться в течение ночи для походов в туалет.



Соленая пища может ухудшить сон / Фото Pexels

Рафинированная мука

Продукты из рафинированного зерна – будь-то рис, макароны, хлеб или другие варианты, содержат мало клетчатки и питательных веществ, что нужны для поддержания общего здоровья и достижения хорошего отдыха вечером.

А если вы съедите много рафинированных углеводов, это может повысить уровень сахара в крови, и тогда вы будете чувствовать себя вялыми вечером, однако снова захотите есть ночью.

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Острая еда

Еда, полная острых специй, безусловно, вкусная, но для некоторых людей такой способ питания может быть не лучшим. Если вы чувствительны к острой пище, она может вызвать изжогу.