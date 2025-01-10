Ці 5 продуктів ніколи не варто їсти на вечерю: вони порушують сон

Вечеря – це дуже важливий прийом їжі, адже йти спати голодними далеко не найкраща ідея. Втім, деяка їжа може зіпсувати ваш відпочинок.

Для багатьох людей вечеря – це найбільший прийом їжі за день, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, навіть якщо ви їсте за кілька годин до сну, деякі продукти можуть значно вплинути на ваше самопочуття та порушити якість сну.

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Смажені страви

Хоча існує велика кількість смачних смажених страв – як-от курка, картопля фрі, риба, цибулеві кільця тощо – це точно не найкращий вибір для вашої вечері. Ці продукти містять дуже багато насичених жирів, і тому вони будуть перетравлюватися довше.

Це ж може призвести до печії, розладу травлення та загального дискомфорту, коли ви лежите. Зрештою подібна їжа може зіпсувати сон та відпочинок.

Їжа та напої з кофеїном

Хоча гарячі напої з кофеїном, як-от кава, як правило, не розглядаються під час вечері, але чимало людей не знають, що кофеїн можна знайти і в звичайних солодких газованих напоях.

Зважайте також, що кофеїн є і в зеленому та чорному чаях тож вони також можуть вплинути на якість вашого сну.

Солона їжа

Якщо закуски дуже солоні, варто відмовитися від них під час вечері. Також це стосується панірованих страв та суші, адже вони можуть потенційно порушити вашу здатність швидко засинати.

Це пов'язано з тим, що сіль сприяє затримці води в організмі, а це призведе до того, що ви можете багато разів прокидатися протягом ночі для походів до туалету.



Солона їжа може погіршити сон / Фото Pexels

Рафіноване борошно

Продукти з рафінованого зерна – будь-то рис, макарони, хліб чи інші варіанти, містять мало клітковини та поживних речовин, що потрібні для підтримки загального здоров'я та досягнення гарного відпочинку ввечері.

А якщо ви з'їсте забагато рафінованих вуглеводів, це може підвищити рівень цукру в крові, і тоді ви будете відчувати себе млявими ввечері, проте знову захочете їсти вночі.

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Гостра їжа

Їжа, повна гострих спецій, безумовно, смачна, але для деяких людей такий спосіб харчування може бути не найкращим. Якщо ви чутливі до гострої їжі, вона може спричинити печію.