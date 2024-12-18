Не надевайте это на Новый год: можете навлечь на себя неудачи

До Нового года осталось совсем немного времени, а это значит, что уже можно начинать продумывать, в чем вы будете его встречать. И на этот счет есть несколько предостережений.

К сожалению, встречать Новый год можно не во всей одежде – некоторые предметы гардероба могут притянуть неудачи и беду на весь грядущий год, поэтому к празднику лучше спрятать их поглубже в шкаф, сообщает 24 Канал.

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В каких цветах нельзя быть на Новый год

Символ 20225 года – это Змея, поэтому не стоит использовать цвета, которые могут ее "разозлить". В частности, советуют избегать черного, серого, красного и фиолетового цвета. Эзотерики убеждены, что такой наряд может притянуть неудачи к вам на достаточно длительное время.

Кроме того, не стоит испытывать удачу и с синей и голубой одеждой. Одежда из натуральной змеиной кожи – это табу на нынешнее празднование Нового года.

Зато вот несколько оттенков, которые помогут привлечь удачу на целый год.

Зеленый. Этот цвет – основной в грядущем году, а также он символизирует рост, процветание и гармонию.

Этот цвет – основной в грядущем году, а также он символизирует рост, процветание и гармонию. Коричневый. Цвет ассоциируется с землей и стабильностью.

Цвет ассоциируется с землей и стабильностью. Золотистый. Если вы хотите достичь успеха и богатства, стоит одеть наряд именно такого цвета.

Если вы хотите достичь успеха и богатства, стоит одеть наряд именно такого цвета. Серебристый. Он также приносит удачу и привлекает финансовый успех.



Одежду к Новому году нужно подбирать внимательно / Фото Pexels

Какую одежду нельзя надевать на Новый год

Прежде всего, не стоит на празднование не стоит одевать старую, изношенную одежду – это будет символом бедности, неудач и проблем. На праздник нужно нарядиться в самую новую одежду из того, что у вас есть – это как будто привлекает новые вещи и опыты в вашу жизнь.

Также не советуют надевать что-то повседневное, или такие вещи, связанные с неприятными воспоминаниями – они могут повлиять и на грядущий год и испортить его. Всю одежду, что вам не слишком сильно нравится, стоит оставить в этом году и не нести в грядущий.

И последнее, но не менее важное правило – нельзя надевать грязные вещи. Даже если вы поставили достаточно незаметное пятно, лучше заменить наряд, ведь это может притянуть проблемы в 2025 год.