5 вещей, которые никогда нельзя стирать в холодной воде: это надо запомнить

Каждая ткань является особенной, поэтому ей нужен тщательный уход для того, чтобы она как можно дольше нам прослужила. Впрочем, на то, чтобы вещь отстиралась, влияет еще и температура воды. Если она будет холодной, то стирка не даст никакого результата.

Плюс от холодного цикла стирки заключается только в снижении электроэнергии, поскольку стиральная машинка не нагревает воду, пишет Southern Living. Такая температура является экономной для некоторых тканей, впрочем во время стирки все равно стоит подвергать вещи дезинфекции благодаря горячей воде.

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Даже несмотря на добавление порошка, холодная стирка не способна справиться с вещами так, как теплая вода. Эксперты говорят, что все вещи надо стирать в теплой воде, кроме деликатных тканей. Специалисты даже выделили 5 видов вещей, которое нельзя стирать в холодной воде.

Загрязненная одежда

Сильно загрязненные наряды требуют использования горячей воды. Она нужна для того, чтобы удалить все пятна с одежды. Холодная вода не способна эффективно справиться с грязью и пылью, поскольку при маленькой температуре порошок не действует.

Полотенца и постельное белье

Холодная температура воды не поможет уничтожить бактерии и пылевых клещей с полотенец и постельного белья. Все вещи, которые прикасаются к коже лучше всего стирать в горячей воде.



Стирка в холодной воде является неэффективной / Фото Pexels

Вещи, которые надо продезинфицировать

Если вы или кто-то из вашей семьи болел, то вещи в которых находились во время гриппа или простуды, надо стирать в горячей воде, чтобы уничтожить все микробы.

Белые ткани

Светлые вещи лучше всего стирать в горячей воде, чтобы удалить загрязнения и сохранить чистоту. Холодная вода не сможет отстирать белые ткани.

Трикотажные и синтетические ткани

В холодной воде очень трудно отстирать трикотажные вещи. На ткани могут остаться следы от порошка, которые не расщепятся так, как в горячей воде.