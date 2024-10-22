О нем рассказал эксперт Барис Атмака, говорится в Express. По его словам, нужен один ингредиент, который заставит носки стать белыми за 15 минут без отбеливателя.

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Как отстирать белые носки

Лучшим средством для отбеливания носков является лимонный сок. Специалист говорит, что с помощью одного лайфхака, они станут максимально чистыми.

Сок лимона имеет отбеливающие свойства, который может быть на уровне по очистке от грязи с моющими средствами или стиральным порошком. Все, что надо сделать – это замочить носки в лимонном соке перед стиркой.

Большинство из нас не любят пользоваться народными методами и для экономии времени используют химические спреи, однако агрессивные средства приводят к износу ткани или пожелтение, а лимонный сок – натуральное средство, который эффективно удалит пятна.



Сок лимона помогает в стирке носков / Фото Pexels

Как вернуть носкам белоснежность

Сначала выверните их наизнанку и погрузите в тазик с теплой водой. После этого внутрь надо добавить 3 столовые ложки лимонного сока на каждый литр воды. Тогда оставьте носки в емкости на 15 минут. Для сильно серых носков нужно будет немного больше времени. После этого поместите носки в стиральную машинку и включите обычный цикл стирки.

Эксперты советуют повесить сушиться носки на свежий воздух на солнце, чтобы они оставались как можно дольше свежими. Если же после стирки вы заметите какие-то пятна, то вместо лимонного сока возьмите лимонную кислоту.