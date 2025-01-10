Если вы чувствуете, что ваши счета за отопление и электроэнергию как никогда высоки, а в комнате появляется плесень и конденсат, это может быть сигналом, что пора отрегулировать температуру в доме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Отопление дома зимой имеет очень важное значение – и не только для того, чтобы сохранять тепло в квартире, но и для того, чтобы избежать плесени и конденсата. И для многих людей это не такая простая задача.

Какая должна быть температура в квартире?

Идеальный способ снизить счета за отопление и одновременно избежать плесени и конденсата – это понять, какая должна быть температура на термостате. И, на удивление, она значительно ниже, чем догадывается большинство людей.

Для того, чтобы плесень не проникла в ваш дом, в доме должно быть по крайней мере 14 градусов – и чуть больше в комнатах, выложенных плиткой. А вот если опустить температуру ниже этого уровня, можете пригласить сырость в дом, и она повлияет и на ваше здоровье, и на появление грибка на стенах.



В доме стоит держать правильную температуру / Фото Pexels

Впрочем, вам даже не нужно держать отопление включенным целый день, чтобы избежать плесени. Вы можете запрограммировать ваш котел так, бы он запускался только при необходимости, регулируя желаемую температуру. Такая разумная настройка может привести к значительной экономии ваших расходов на электричество.

Даже умеренное снижение на один градус может сэкономить вам немало денег в год. Впрочем, для того, чтобы достичь идеального баланса между комфортом и экономией, эксперты советуют поддерживать температуру на отметке в 18 – 20 градусов.

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Также в квартирах обязательно нужно удалить воздух из батарей – они замедляют нагрев дома и могут помешать вашей экономии. Еще один совет от специалистов – не ленитесь протирать батареи, ведь слой пыли может существенно повлиять на уровень тепла, что они излучают.