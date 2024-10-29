Никогда не дарите такой подарок: он приносит неудачу и неуважение

Подарки – это всегда радостное событие, но к их выбору нужно отнестись ответственно и внимательно. Некоторые подарки лучше не дарить вообще.

Если кто-то дарит вам кошелек, он, возможно, пытается проявить свою искренность и пожелания благополучия получателю. Впрочем, иногда это приводит к совершенно противоположному результату. Поэтому Porady 24 рассказывают, в каком случае никогда нельзя дарить кошелек.

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Почему нельзя дарить кошелек?

Сам по себе кошелек может быть неплохим подарком, вот только нужно знать, как именно его дарить. Предмет символизирует немало хороших вещей: в том числе богатство и процветание. И такой подарок безусловно имеет очень важное значение.

Но обратите внимание на то, что использованный кошелек нельзя передавать в подарок никому, ведь такая вещь точно оставляет на себе энергетический след от предыдущего владельца.

Но есть еще одна очень важная вещь, которую нужно запомнить: никогда нельзя дарить пустой кошелек. Существует немало суеверий относительно таких подарков. Прежде всего, такой подарок может предвещать неудачу получателю: это считается символом финансовых трудностей и недостатка, и это может изрядно расстроить человека.



Кошелек нельзя дарить пустым / Фото Pexels

Также если вы подарите пустой кошелек, это могут воспринять как проявление неуважения. Независимо от того, или это кожаный кошелек, или любой другой, лучше положить в него купюру. Это может быть всего несколько гривен, но никогда нельзя отдавать кошелек пустым.

Но это не единственное правило относительно дарения кошелька. Также вам нужно учесть еще несколько важных примет: деньги для привлечения финансового успеха нового владельца, нужно положить в красный конверт.

Во многих культурах это считается символом удачи и процветания, и это может придать подарку большее значение.