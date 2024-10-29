Ніколи не даруйте такий подарунок: він приносить невдачу і неповагу

Подарунки – це завжди радісна подія, але до їхнього вибору потрібно поставитися відповідально та уважно. Деякі подарунки краще не дарувати взагалі.

Якщо хтось дарує вам гаманець, він, можливо, намагається проявити свою щирість та побажання добробуту отримувачу. Втім, іноді це призводить до зовсім протилежного результату. Тож Поради 24 розповідають, у якому випадку ніколи не можна дарувати гаманець.

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Чому не можна дарувати гаманець?

Сам собою гаманець може бути непоганим подарунком, ось тільки потрібно знати, як саме його дарувати. Предмет символізує чимало хороших речей: зокрема й багатство та процвітання. І такий подарунок безумовно має дуже важливе значення.

Але зверніть увагу на те, що використаний гаманець не можна передавати у подарунок нікому, адже така річ точно залишає на собі енергетичний слід від попереднього власника.

Але є ще одна дуже важлива річ, яку потрібно запам'ятати: ніколи не можна дарувати порожній гаманець. Існує чимало забобонів щодо таких подарунків. Перш за все, такий подарунок може віщувати невдачу отримувачу: це вважається символом фінансових труднощів та нестачі, і це може неабияк засмутити людину.



Гаманець не можна дарувати порожнім / Фото Pexels

Також якщо ви подаруєте порожній гаманець, це можуть сприйняти як вияв неповаги. Незалежно від того, чи це шкіряний гаманець, чи будь-який інший, краще покласти в нього купюру. Це може бути всього кілька гривень, але ніколи не можна віддавати гаманця порожнім.

Але це не єдине правило щодо дарування гаманця. Також вам потрібно врахувати ще кілька важливих прикмет: гроші для приваблення фінансового успіху нового власника, потрібно покласти у червоний конверт.

У багатьох культурах це вважається символом удачі та процвітання, і це може додати подарунку більше значення.