Когда проводить обработки на огороде и в саду: лунный календарь на июль

Распланировать садовые работы на июль очень важно, ведь это поможет вам не забыть о некоторых важных вещах, которые должны быть сделаны на огороде. И лунный календарь в этом поможет.

Астрологи убеждены, что Луна может влиять на то, как растут ваши растения, поэтому к ее циклу точно стоит прислушаться, когда вы планируете обработки растений и посадку их на огороде. Porady 24 делятся лунным календарем обработок на месяц.

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Когда нужно проводить обработки на огороде в июле

1 – 2 июля. Это время считается нейтральным для обработок, однако вы можете использовать его для посадки некоторых растений – например, помидоров, перцев и огурцов.

3 – 4 июля. Луна в знаке Близнецов, а значит, это благоприятный период для обработки корнеплодов, а именно моркови и редьки. В эти дни можно также заняться высадкой лука, чеснока и картофеля.

5 – 7 июля. Из-за того, что луна в знаке Рака, этот день идеально подойдет для обработки почвы, борьбы с вредителями и использования средств от белокрылки.

8 – 9 июля. Очень важно заняться в эти дни подкормкой растений. Также это удачное время для полива огорода и сада.

10 – 11 июля. Это время подходит для обработок, подготовки почвы и сбора урожая. Также вы можете использовать гербициды или народные методы для обработки сорняков.



Обработки на огороде нужно проводить вовремя / Фото Pexels

12 – 14 июля. Эти дни для борьбы с вредителями считаются достаточно нейтральными. Впрочем, и это время вы можете использовать удобрения для повышения урожайности своих культур. Еще один важный момент: не забудьте проверить, не страдают ли ваши растения от грибковых болезней.

15 – 16 июля. В эти дни нужно заняться окучиванием картофеля, помидоров, перца и огурцов – так вы защитите корни от перегрева и сохраните влажность почвы.

17 – 19 июля. В это время можно заняться подкормкой ягод для того, чтобы улучшить их урожайность и вкус.

20 – 22 июля. Отличное время для обработки почвы, подготовки к посадкам и сбору урожая. Нужно особое внимание обратить на борьбу с вредителями в саду и на огороде.

23 – 25 июля. Неблагоприятное время для посадок и подкормки. Лучше избегать в эти дни работы на огороде, поэтому можно заняться уходом за выгребными ямами, двором и тому подобное.

28 – 29 июля. В это время также лучше воздержаться от любых обработок.

30 – 31 июля. Идеальное время для обработки почвы и подкормки растений на огороде.