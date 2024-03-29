Не пропустите благоприятные даты, чтобы не потерять урожай: что говорит лунный календарь посадки растений

Посевной сезон сейчас в самом разгаре. Впереди у садоводов и огородников еще много разной работы, чтобы получить хороший урожай.

Чтобы все завершилось удачно, стоит знать благоприятные даты. Узнайте, что говорит лунный посевной календарь на апрель 2024.

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Лунный посевной календарь на апрель

Благоприятных дней в апреле для посадки будет немало, поэтому стоит приготовить принадлежности, рассаду и семена.

Благоприятные дни : 1 – 2, 5 – 6, 10 – 11, 14 – 15, 21 – 23, 25 – 30 апреля.

: 1 – 2, 5 – 6, 10 – 11, 14 – 15, 21 – 23, 25 – 30 апреля. Неблагоприятные дни : 3 – 4, 7 – 9, 24 апреля.

: 3 – 4, 7 – 9, 24 апреля. Нейтральные дни: 12 – 13, 16 – 20 апреля.



Работы на огороде лучше проводить в благоприятные дни / Фото Unsplash

В первую неделю апреля лучше сажать укроп, петрушку и салат. Вторую неделю можно посвятить посадке моркови, редиса, шпината и лука. В свою очередь, картофель и бобовые следует высадить на третьей неделе апреля. На последней неделе можно подкормить растения минеральными удобрениями и полить их.

Сеять семена овощей на рассаду лучше в следующие даты: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21 – 23 и 25 – 30 апреля.

Работы с почвой будут самыми успешными 3 – 5, 7 – 9 и 25 апреля.

Проращивать семена следует 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21 – 23, 29, 30 апреля.

Прореживать и пикировать лучше 1, 2, 21, 22, 29, 30 апреля.

Поливкой грядок и сада стоит заняться 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21 – 25, 29, 30 апреля.

Для внесения органических удобрений лучше выдели время 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30 апреля. А минеральные удобрения стоит добавлять 10, 11, 14, 15 апреля.

Обрезку и омоложение следует проводить 8 и 24 – 30 апреля, а компостирование – 14, 15, 24 апреля. Для прививки лучшими датами являются 8, 10, 11, 14, 15, 21 – 23 апреля.

Начать борьбу с болезнями и вредителями можно 3 – 5, 7, 8, 12, 13 апреля, а защитить растения от грызунов лучше 12, 13, 19, 20 апреля. Профилактическую обработку растений стоит провести 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26 – 28 апреля.