Мгновенное удаление пятен и грязи: почему кислородный порошок – это чудо-средство

От пятен на одежде не застрахован никто. Часто их удается вывести с помощью специальных пятновыводителей или народных методов. Но когда с проблемой не удается справиться – надо использовать кислородный порошок.

Кислородный порошок способен устранить любую грязь, поэтому хозяйки его часто используют в борьбе с различными пятнами.

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Он хорошо растворяется в воде и прекрасно подходит для отбеливания вещей. Если у вас есть загрязненные белые вещи соусами, травой, жиром или другой грязью, тогда обязательно используйте кислородный порошок. Он подходит для футболок, свитеров, рубашек и джинсов.

Для цветной одежды кислородный порошок также подходит. Он избавит вещи от следов кофе, чая или варенья и придаст наряду свежий вид. Однако будьте осторожны с шерстью и шелком. Эти ткани нельзя стирать кислородным порошком.

Не менее важным является и состав кислородного порошка (перкарбонат натрия, кристалосольват карбоната натрия и пероксид водорода), поэтому он безопасен для одежды и людей и не спровоцирует аллергических реакций.



Кислородный порошок используют для отстирывания одежды / Фото Unsplash

Как использовать кислородный порошок

Разводить порошок очень легко. На один литр кипятка добавьте 2 столовые ложки порошка и опустите в раствор вещи. Подождите 20 минут, а потом бросайте в стиральную машинку.

Кроме одежды, кислородный порошок используют для посуды. Если на ней есть гарь или следы от приготовления пищи, которые трудно отмыть, тогда просто залейте его раствором, подождите 30 минут и промойте затем тщательно водой.

Кислородный порошок также способен удалить грязь на мягкой мебели, очистить и дезинфицировать кухонные принадлежности, идеально отмыть пол от разводов и удалить неприятный запах из туалета или мусорной корзины.