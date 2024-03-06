Вывести пятно от жира можно даже не прибегая к профессиональным средствам с химическим составом, пишут Советы 24. Вы сможете избавиться от жира на куртке с помощью нескольких народных методов.

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Соль

Воспользуйтесь этим способом избежания пятна сразу после того, как увидите загрязнение. Половину стакана соли растворите в горячей воде, замочите на 2 часа, а затем бросьте в стиральную машинку. Также солью можете посыпать свежее пятно, поскольку она способна впитать в себя весь жир.

Нашатырный спирт

Этот метод можно использовать только для светлых тканей, поскольку нашатырный спирт плохо действует на красители. Для раствора смешайте половину столовой ложки спирта с тремя столовыми ложками воды. Смочите в раствор ватный диск и обработайте им проблемное место.

Хозяйственное мыло

Мыло полезно тем, что способно расщепить жир. Нанесите небольшое количество мыла на пятно, а затем чистой тряпкой промокните его. Оставьте мыло на пятне на 15 минут, а затем промойте участок холодной водой.

Моющее средство

Используйте его для курток из полиэстера или других деликатных тканей. Просто нанесите небольшое количество на загрязненный участок и оставьте на 15 минут, чтобы расцепился жир. После этого промойте холодной водой.

Пищевая сода

Насыпьте на пятно соду и капните сверху несколько капель воды. У вас должна получиться однородная смесь. Оставьте в таком виде на 10 минут, а тогда смойте водой.