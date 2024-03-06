Краска для волос имеет очень сильный состав, поэтому способна хорошо въедаться в одежду, поэтому отстирать ее – задача непростая, отмечают Советы 24. Чтобы вернуть вещам их прежний вид, советуем применить подручные методы.

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Как вывести краску с белой одежды

Перекись водорода + нашатырный спирт

Столовую ложку перекиси водорода смешайте со столовой ложкой нашатырного спирта и стаканом воды (200 миллиграммов). Раствор налейте на пятно и подождите 20 минут. После этого можете стирать вручную или в стиральной машинке

Уксус

На загрязненный участок налейте столовый 9% уксус. Оставьте на 20 минут, тогда промойте в проточной воде и бросьте в стирку.

Сода + уксус

Смешайте 1 столовую ложку пищевой соды с 1 чайной ложкой уксуса и нанесите эту смесь на пятно на 30 минут. После этого можете стирать в стиральной машинке.

Отбеливатель

Конечно, не забывайте о профессиональном отбеливателе, который поможет вам быстро избежать пятна благодаря химическим составляющим, которые в нем содержатся. Они способны устранить краску из волокон ткани.

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Глицерин

Сначала обработайте пятно простой водой. После этого нанесите на загрязненный участок несколько капель глицерина и оставьте на 5 минут. Когда пятно сойдет, уберите остатки ватным диском. После этого постирайте загрязненное место вручную, а потом в стиральной машинке.

Уксус + стиральный порошок

К 0,5 литров воды добавьте 1 столовую ложку уксуса. Добавьте к жидкости еще 1 столовую ложку стирального порошка или моющего средства. Этим раствором залейте пятно на 30 минут, а затем постирайте.