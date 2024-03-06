Фарба для волосся має дуже сильний склад, тож здатна добре в’їдатися в одяг, тому відіпрати її – завдання непросте, зазначають Поради 24. Щоб повернути речам їхній попередній вигляд, радимо застосувати підручні методи.

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Як вивести фарбу з білого одягу

Перекис водню + нашатирний спирт

Столову ложку перекисю водню змішайте зі столовою ложкою нашатирного спирту та стаканом води (200 міліграмів). Розчин налийте на пляму та зачекайте 20 хвилин. Після цього можете запирати вручну чи в пральній машинці.\

Оцет

На забруднену ділянку налийте столовий 9% оцет. Залишіть на 20 хвилин, тоді промийте у проточній воді та киньте в прання.

Сода + оцет

Змішайте 1 столову ложку харчової соди з 1 чайною ложкою оцту та нанесіть цю суміш на пляму на 30 хвилин. Після цього можете прати в пральній машинці.

Відбілювач

Звісно, не забувайте про професійний відбілювач, який допоможе вам швидко уникнути плями завдяки хімічним складникам, які ньому містяться. Вони здатні усунути фарбу з волокон тканини.

Як вивести фарбу з кольорового одягу

Гліцерин

Спочатку обробіть пляму простою водою. Після цього нанесіть на забруднену ділянку кілька крапель гліцерину та залишіть на 5 хвилин. Коли пляма зійде, приберіть залишки ватним диском. Після цього виперіть забруднене місце вручну, а тоді в пральній машинці.

Оцет + пральний порошок

До 0,5 літрів води додайте 1 столову ложку оцту. Додайте до рідини ще 1 столову ложку прального порошку чи миючого засобу. Цим розчином залийте пляму на 30 хвилин, а потім виперіть.