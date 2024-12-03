Не выбрасывайте пластиковые зажимы для хлеба: их использование на кухне может поразить

Хлеб в упаковке закрепляется пластиковыми зажимами, которые мы привыкли с вами выбрасывать, впрочем делать этого не стоит. Оказывается, есть множество способов применений таких зажимов в домашних условиях, а количество вариаций даже способно удивить.

Зажимы для хлеба служат герметичным закрывателем для хлеба, пишет 24 Канал. Не нужно их выбрасывать в мусор, поскольку их можно уродливо использовать множество раз.

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На самом деле пластиковые зажимы из полиэтилена создают серьезную проблему, поскольку не годятся для переработок и создают серьезную экологическую проблему. На свалках они разлагаются аж через десятки лет, отравляя воду и почву, поэтому вот несколько применений, которыми вы с радостью будете пользоваться всегда.

Зажимание шнуров

У каждого из нас есть немало разных шнуров, которые создают в ящике настоящий хаос. Чтобы они не путались между собой, их можно закрепить специальными зажимами от маркировки хлеба. Этот удобный вариант действительно вам пригодится.

Пометка на скотче

Каждый из нас часто сталкивается с проблемой нахождения свободного края в скотче. Воспользуйтесь пластиковым зажимом. Его надо приклеить к скотчу за конец, чтобы в следующий раз вам гораздо легче было его использовать.



Пластиковые зажимы являются полезными в быту / Фото GalPast

Опора для растений

Определенные растения имеют деревянные или пластиковые решетки, которые являются их опорой. Однако для того, чтобы закрепить их к этой опоре стоит воспользоваться хлебными зажимами.

Палочки для счета

Для родителей, которые имеют дома маленьких детей, пластиковые зажимы можно использовать как палочки, чтобы научить детей считать.

Прямое назначение

Зажимы можно использовать по их прямому назначению. Ими можно закрыть всевозможные приправы или крупы. Чтобы не завязывать на узелки пакеты, можете прикрепить эти клипсы. Сама по себе она не расстегнется, поэтому точно вам понадобится.