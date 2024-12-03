Очень часто в умелых руках старые вещи, которые казались ненужными, могут получить новую жизнь, сообщает 24 Канал. И пуговицы – совсем не исключение, поэтому вот несколько креативных идей их использования.

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Подставка под горячее

Для создания функциональной подставки вам нужно будет взять картонную основу, клей и много пуговиц разного размера, формы и цвета. Пуговицы на "панно" вы можете располагать в произвольном порядке, или же попробовать создать симметричный орнамент.

Такая подставка будет чрезвычайно полезной, если вы не хотите ставить на стол горячие тарелки или чашки. Она защитит вашу столешницу от любых повреждений и станет оригинальным предметом интерьера.

Декорирование текстиля

Вы можете нашить пуговицы на различные подушки, наволочки и пледы. Можно делать это хаотично, или же в конкретном узоре или даже картине. Для того, чтобы создать монохромную композицию, используйте пуговицы одного цвета.

Но если вам по душе что-то ярче, тогда можно выбирать любые цвета из тех, что у вас есть.



Декорировать текстиль можно пуговицами / Фото Pexels

Подсвечник

Вы можете взять стакан или небольшую баночку и оклеить ее различными пуговицами. В декоре можно использовать кусочки ткани, блестки и другие красивые вещи. После этого поставьте внутрь свечу и зажгите ее. Свет будет не желтым, а разноцветным, и этот оригинальный подсвечник может хорошо вписаться в любой интерьер.

Ожерелье

Если вы любите различные интересные украшения, тогда ожерелье или серьги из разных пуговиц могут стать ценным дополнением вашей коллекции. Подберите пуговицы по цветам и нанизывайте их на нить. Можете разбавить их различными бусинками или кулоном.